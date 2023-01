Claudia Sheinbaum: Morena debe mantener la unidad, la ruptura es lo único que podría afectarlo

Al participar en la décima reunión plenaria de Morena en el Senado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la falta de unidad puede afectar a Morena, y pidió a sus correligionarios no dar un paso a la derecha.

"Creo yo compañeros que lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad y eso es para todos y para todas. La unidad se construye a través de nuestra historia y de lo que nosotros queremos que siga en nuestro país", sostuvo.

La líder capitalina participó por primera vez en una reunión plenaria de Morena en la Cámara alta, donde fue recibida por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila. Sheinbaum sostuvo que todos en Morena quieren que siga la transformación en el país.

"Nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha, todos y todas queremos que siga la transformación de la República, que se profundice la democracia, seguir avanzando en un modelo que permita seguir construyendo a partir de la representación del pueblo de México en la Presidencia de la República, en el Senado y en la Cámara de Diputados", ahondó.

Los aspirantes a la presidencia acudieron a la reunión. FOTO: Misael Zavala

Dijo también que para el esfuerzo de seguir apoyando a Andrés Manuel López Obrador en la transformación del país. nadie sobra y todos hacen falta.

Al concluir su participación, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, levantó la mano a la jefa de gobierno. Lo mismo hizo durante la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la reunión plenaria.

En su turno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, coincidió con Sheinbaum al decir que la unidad y la cohesión son fundamentales para ratificar que Morena continúe conduciendo al país.

"Me alegra la presencia suya, y la de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores. Y que entre nosotros doctora actuemos con naturalidad, con tolerancia frente a todos y todas, que no nos molestemos, que no nos moleste escuchar y saludar a todos, debemos buscar la inclusión y respeto y solidaridad", expuso Monreal.

