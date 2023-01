Alejandra del Moral aclara que Morena no es invencible y PRI le ganará con alianza fortalecida y unida  

La precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, afirmó que Morena no es invencible y le volverán a ganar el 4 de junio, porque en la alianza “Va por el Estado de México” hay unidad, están fortalecidos y es un proyecto plural.

Lo anterior lo dijo la priista frente a la militancia de Chapultepec en la que estuvo arropada por las diputadas federales, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fourtoul, ambas exaspirantes a la gubernatura.

En su mensaje, Del Moral Vela recordó que a Morena ya le ganaron en el 2017 y en el 2021, por lo que vaticinó que lo harán en esta contienda y será la primera gobernadora por la entidad.

Del Moral Vela resaltó que han hecho todo para primero salir unidos en el tricolor Foto: Especial

“Les ganamos en el 2017, les ganamos en el 2021, Morena no es invencible y les vamos a ganar en el 2023”, reiteró.

Del Moral Vela resaltó que han hecho todo para primero salir unidos en el tricolor, por lo que agradeció el respaldo de Herrera Anzaldo, quien caminará junto a ella en esta elección.

Asimismo, también han hecho dicho trabajo con el PAN, PRD y NAEM, que es un proyecto plural, porque pueden más sus coincidencias que sus diferencias, donde buscan construir por encima de egos individuales.

“Por qué aquí cabemos todos, esta es una alianza plural en la que cabemos todos los mexiquenses, esta es la alianza de los que amamos el Estado de México", indicó.

“Le quiero decir a mis priistas, me van a ver vestida de amarillo, de azul y de turquesa, pero el corazón y la sangre roja de hoy al último de mis días. Les juro que trabajaremos muy duro para que esta alianza sea la opción de los mexiquenses".

Las cosas deben cambiar

Ante decenas de militantes y simpatizantes, Alejandra Del Moral Vela reiteró que están en búsqueda del ejército de valientes quienes deben defender lo que se ha construido en la entidad, pero aceptar las cosas que deben cambiar.

Insistió que la tarea de los priistas será ir a convencer a los miles de mexiquenses que no militan en algún partido y que ya no le creen a nadie. Además, recalcó que se juega el futuro del PRI y del Estado de México, que tendrá la oportunidad de seguir siendo de vanguardia o retroceder.

Del Mora Vela cerró su segunda semana de precampaña en Chapultepec Foto: Especial

“Convencer a miles de mexiquense que no militan en ningún partido político. Cuántos de ustedes no tienen vecinas o vecinos que ya no le creen a nadie, ahí es donde está el reto, porque lo que nos estamos jugando va mucho más allá de una elección a gobernador, son las próximas generaciones y por eso hemos hecho todo para que esta coalición sea fuerte”, subrayó.

Del Mora Vela cerró su segunda semana de precampaña en Chapultepec, donde la militancia la recibió enfundada en el color rojo del PRI.

