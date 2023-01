FUERTE VIDEO | Un auto embistió a una familia en Pachuca: murió una niña de tres años

Un automóvil atropelló a una familia completa la tarde de este jueves 26 de enero. Los hechos ocurrieron en la calle 16 de septiembre, entre las colonias El Huixmi y Valle del Sol de Pachuca, Hidalgo. Por el percance un menor de edad perdió la vida en el lugar, mientras que su madre y hermano también resultaron lesionados debido a que salieron proyectados por varios metros de distancia.

El terrible accidente quedó documentado gracias a cámaras de vigilancia de la zona. En una de las grabaciones se observa el momento exacto en el que un automóvil, tipo Shadow, impactó contra una camioneta y posteriormente atropelló a una una mujer que se encontraba al borde de la vialidad con sus dos hijos, un adolescente y una menor de aproximadamente 3 años de edad. Tras el aparatoso incidente el carro quedó encima de la menor de edad, por lo que rápidamente vecinos de la zona se acercaron para tratar de brindar auxilio.

De igual manera, testigos de los hechos alertaron al 911 y al lugar acudieron elementos de seguridad y equipos de emergencia. La pequeña fue rescatada y paramédicos de Cruz Roja le brindaron auxilio, pero debido a la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladada al Hospital del Niño DIF, donde perdió la vida. Sus familiares (su madre y su hermano) también fueron atendidos por personal médico, no obstante no presentaron lesiones severas y no fue necesario que los llevaran a un nosocomio.

De acuerdo con medios locales, el conductor de la unidad permaneció en la escena en todo momento y no trató de huir tras el percance. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre las razones que causaron este terrible accidente, pero internautas exigen que el caso sea investigado y que el conductor del vehículo reciba un castigo en caso de ser hallado culpable por la muerte de la menor.



