Indígenas wixárikas continúan en espera de ver a AMLO: “Él nos dijo que nos va a atender”

A unos pasos de la entrada principal de Palacio Nacional, una veintena de indígenas wixárikas de Nayarit y Jalisco han estado casi un mes en plantón con música y artesanías esperando a que las puertas se abran para ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2016 acudió como precandidato a sus comunidades, se tomó la foto con ellos y les prometió recibirlos una vez que triunfara.

Ya como presidente de México, López Obrador, a quien llaman “nuestro amigo”, les hizo la misma promesa de darles una audiencia cuando estuvo en San Blas, el 16 de diciembre pasado, aseguró este jueves Braulio Muñoz Hernández, presidente del movimiento indígena Wixárika de Nayarit.

“El presidente tiene palabra, él nos dijo que nos va a atender, él nos va a atender, no sabemos en qué momento”, dijo a El Heraldo de México.

El plantón de los wixárikas es pacífico, instalado en el corazón de la Ciudad de México y a 600 kilómetros de sus hogares, en el municipio de La Yesca. Visten con sus trajes típicos coloridos, ponen a la venta artesanías y tocan música para sobrevivir durante su estancia en la capital.

“Nos tratan muy mal, la policía. Nosotros somos músicos" comentaron

"Él nos va a atender"

“Como él nos enseñó a manifestarnos, pues por eso estamos aquí. Vamos a estar aquí hasta que nos reciba, así llueve o truene o relampaguee, aquí vamos a estar; vienen más indígenas”, agregó.

- ¿Cómo ha sido ese mes para ustedes, en donde se han quedado?

“Nos tratan muy mal, la policía. Nosotros somos músicos, nos corren, que no podemos tocar, que no podemos vender artesanías, pero bien que venden marihuana ahí enseguida, bien que venden cristal aquí en donde quiera. Y nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos vendiendo nuestras artesanías, lo que sabemos hacer, para sacar para comer, en lo que nos atiende el presidente. El presidente tiene palabra, él nos dijo que nos va a atender, él nos va a atender, no sabemos en qué momento”, aseguró Braulio.

A finales de diciembre llegaron a la Ciudad de México y tocaron la puerta de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y los recibió su titular, Gabriela Romo, quien les dijo que por escrito hicieran su petición.

“Ya tenemos desde el 29 de diciembre, metimos este documento. Entonces, no nos han llamado para nada y ya vamos a ajustar un mes”, precisó.

La petición de audiencia fue escrita a mano, firmada por Braulio y dos secretarios más de su movimiento. En el documento, le recuerdan al tabasqueño la petición que le hicieron de ayudarlos a formar una cooperativa de transporte, aportando el gobierno federal dos combis de 20 pasajeros para el traslado de las comunidades wirrárikas y el par generar empleos.

El transporte, explicaron en entrevista, servirá para que puedan moverse por la carretera federal La Yesca que está en construcción, y que el mandatario federal inaugurará antes de terminar su sexenio.

“Nosotros gestionamos la carretera con las comunidades indígenas, y nosotros lo apoyamos (a AMLO). Entonces, se están colgando algunos que, ya ves los partidos ahorita giran aquí, le van a meter combis a su antojo, mientras que nosotros que luchamos nunca (nos apoyan)”, expuso Luis Muñoz Hernández, de Guadalupe Ocotán.

El trío musical que encabeza Braulio tocando la vihuela y sus acompañantes el tololoche y el violín, le dedicó al mandatario federal “Las mañanitas”. Justifican su dedicatoria haciendo un símil con las conferencias mañaneras y resaltan que al ser una canción muy alegre le llevará a López Obrador felicidad.

