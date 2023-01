Ayahuasca: la realidad de la planta sagrada y cómo terminaron varios curanderos en la cárcel

Desde tiempos ancestrales los humanos han usado las plantas como medicinas. La salud entre culturas como la náhuatl y maya, se obtenía con tratamientos que requerían de alternativas naturales. En el universo de la herbolaria se encuentra la ayahuasca, una planta medicinal utilizada por chamanes del Amazonas. Pero antes de iniciar el viaje, debemos conocer la planta, su estructura, efectos y qué dicen sus pacientes sobre sus propiedades curativas, además de la ambigüedad que existe en la aplicación de la ley entorno a ella.

La planta ha viajado desde las entrañas de Sudamérica para tener presencia en zonas como México, Estados Unidos y Europa. Se elabora mediante la decocción de una liana (la ayahuasca, de la que el brebaje toma su nombre), junto a las hojas de otra planta, la chacruna. Louis Loizides, curandero de la tradición andina Q'ero, con más de 10 años de experiencia trabajando con la planta, explica que el ingrediente activo de la ayahuasca es la dimetiltriptamina (DMT), la cual se encuentra en la chacruna. Recalca que si la chacruna se bebe sola, existen enzimas en el estómago que la procesan y no permiten que haga efecto, entonces se tiene que combinar con la liana llamada ayahuasca para neutralizar esas enzimas y permitir que sus propiedades curativas se realicen.

Método de decocción de diversos palos o plantas medicinales

Fotografía: Cecilia Núñez

En entrevista con El Heraldo Digital, Louis Loizides resalta que ha trabajado con la ayahuasca para una sanación personal. "Me ha ayudado con temas emocionales como depresión, coraje, ansiedad", señala. "Lo que hace la planta es que te permite acceder a lo que yo llamo 'la programación'". Un ejemplo que comparte el especialista es la de un niño, que cuando desea una cosa realiza un berrinche para obtenerlo, y la persona crece con esa idea. "La ayahuasca te brinda la oportunidad de desprogramar", de mostrarte aquel recuerdo, de procesarlo y descubrir por qué actúas de esa manera, buscar alternativas para mejorar tu condiciones físicas y mentales.

A nivel neuronal, Loizides coloca otro ejemplo de los beneficios de la planta, menciona que algunas personas crecen con temor a los perros debido a una mordida en el pasado, eso es una conexión donde perro es igual a miedo. "La ayahuasca cita esa conexión y tu mente adulta colocará ese recuerdo en su sitio, lo procesará y descubrirás por qué hoy en día le temes a los animales", indica. "En mi caso, ya no soy esclavo a mis emociones, antes me controlaban a mi".

Entre los efectos que produce la ayahuasca se encuentran cambios perceptivos y cognitivos, incremento del pensamiento asociativo, recuerdos autobiográficos, elevación del estado de ánimo y experiencias profundas y espirituales. En el plano físico, puede producir mareos, náuseas y diarrea.

Casas para pacientes en dietado de ayahuasca en medio de la Amazonas peruana

Fotografía: Cecilia Núñez

Sobre los beneficios de la ayahuasca en el cuerpo humano el abanico es diverso. Desde la mejor función del cerebro hasta el combate a la depresión o estrés postraumático. En un estudio publicado en 2017 por la Universidad Complutense de Madrid, titulado “Efectos del alcaloide natural ß-carbolina armina, un componente principal de la ayahuasca, en la memoria y en el hipocampo: una revisión sistemática de la literatura de estudios preclínicos”, se encontró que la ß-carbolina, presente en la planta conocida como “harimina” provoca efectos antiinflamatorios, estimula la memoria y tiene efectos neuroprotectores.

La bebida controla la producción de compuestos antioxidantes para proteger las células cerebrales, al mismo tiempo que provoca la neurodegeneración. También aumenta las posibilidades de supervivencia de las neuronas y paralelamente interviene en el crecimiento de células nerviosas. Por otro lado, en el plano psicológico, la ayahuasca es capaz de mejorar la regulación emocional, la atención plena y el estado de ánimo.

Planta de chacruna en el Amazonas

Fotografía: Cecilia Núñez

De igual forma, el consumo de ayahuasca ayuda como tratamiento alternativo para condiciones médicas de nivel físico, psicológico y emocional. Puede reducir la gravedad de la depresión, incluso cuando esta es resistente a tratamientos. Cabe señalar que el objetivo de este texto no es la automedicación o que se cambien medicamentos por ayahuasca. Sin embargo, no pueden negarse las evidencias científicas de los efectos antidepresivos.

En entrevista para la Agencia EFE, Rodrigo Ramos, doctor en farmacología por la Universidad de Guadalajara, explica que la ayahuasca no está catalogada como una droga, sin embargo, la combinación de hierbas produce alucinaciones visuales y auditivas parecidas al ácido lisérgico o LSD. El también jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud señala que el consumo de ayahuasca pone en riesgo la vida del paciente ante la falta de un acompañamiento. Si se ingiere en altas dosis o se llega a combinar con otros medicamentos los componentes alucinógenos de la ayahuasca podrían provocar casos de crisis psicóticas o hasta esquizofrenia, advierte el especialista.

Caudal del Amazonas

Fotografía: Cecilia Núñez

Para Louis Loizides, el tratamiento con ayahuasca debe ser obligatoriamente con chamanes expertos en la materia. "Como cualquier cosa en la vida, cuando desconocemos algo y lo usamos en cantidades grandes, se pueden tener consecuencias peligrosas", declaró. "Se debe conocer cómo funciona el cuerpo humano, a nivel físico, mental y hasta químico. Es como un cirujano, se debe saber dónde cortar, qué sacar y qué no tocar".

¿Qué dice la ley sobre la ayahuasca?

El alcaloide psicoactivo de la ayahuasca, conocido como DMT, se encuentra fiscalizado en la Lista I de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, de la cual México es partícipe y firmante. Aquí hay dos vertientes. La primera es que el uso, fabricación y venta de la DMT se encuentra controlada. No obstante, la decocción de ayahuasca propiamente no se encuentra bajo control internacional, así lo ha confirmado la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

En términos generales, la ley se ha aplicado de distintas maneras, por lo que en cada país la ayahuasca recibe diferente tratamiento legal que se puede definir en tres grupos. El primero, donde se encuentran Brasil, Estados Unidos, Canadá y Perú, países que no lo prohíben y existe una regulación. Incluso, en la nación peruana es considerado patrimonio cultural.

Árbol de Ayahuma, utilizado para hacer un té que los habitantes de la selva amazónica denominan "palo"

Fotografía: Cecilia Núñez

Un segundo, integrado por Francia y Rusia, donde la ayahuasca se encuentra prohibida. En tierras galas sus listas de control las constituyen diversas plantas utilizadas en la decocción. O en la nación comandada por Vladimir Putin donde de manera general todas las plantas que contengan psicoactivos están bajo control legal.

Y un tercer grupo en el que se encuentran países como España, Israel, Portugal y México, donde hay ambigüedad respecto a la aplicación de la ley: la ayahuasca no está prohibida, sin embargo, se han documentado detenciones de curanderos por traer consigo la planta. "La ayahuasca no es ilegal en el país, el DMT si es una sustancia controlada por el acuerdo de las Naciones Unidas", recalca Loizides. "Pero también se estipula que la ayahuasca, aunque contenga DMT es exenta de esta prohibición, por su uso tradicional y ancestral. La ambigüedad no está en la ley, sino en la aplicación de la ley".

Árbol sangre de grado, utilizado para sanar heridas abiertas, los habitantes raspan su tronco para extraer su corteza.

Fotografía: Cecilia Núñez

Presos por ayahuasca

Así lo demuestra el periodista Ioan Grillo en su reportaje “Los Presos Ayahuasqueros en México”, donde se documenta que durante el año 2022, 8 personas fueron detenidas con ayahuasca después de viajar a tierras nacionales y ser acusadas de narcotráfico, 4 de ellas pertenecen a comunidades indígenas.

Grillo le ha dado seguimiento al caso de José Campos, un curandero de origen peruano que el pasado 9 de marzo llegó a México con 4 kilos de ayahuasca en forma de pasta, siendo detenido por autoridades mexicanas y llevando un proceso en el Reclusorio Norte, donde podría recibir una sentencia de 25 años. "En la vida hay retos y éste es uno que tengo que enfrentar", dijo Campos en entrevista con el periodista británico. “Entre los presos encuentro a muchas personas con traumas profundas", sentenció.

Movilizaciones pacíficas por la pronta liberación de Lauro Hinostroza

Foto: Arnold Ricalde / Facebook

Otro caso que incluso llegó hasta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el de Lauro Hinostroza, famoso curandero y fundador de un instituto de medicina tradicional. Sus simpatizantes, en compañía de alumnos han realizado manifestaciones y hasta un escrito para exigir su liberación. En septiembre de 2022 fue detenido en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por traer en su maleta ayahuasca, herramienta de trabajo y medicina tradicional que ocuparía para el evento al que fue invitado en la zona de Teotihuacán.

El titular del Ejecutivo, luego de que una periodista le preguntara sobre el caso de Hinostroza en diciembre pasado, dijo que tomaría cartas en el asunto para su pronta liberación. “Seguramente consideran que es una droga y por eso lo detuvieron. Lo otro es que, de acuerdo a lo que decidió la Suprema Corte sobre el uso de estas hierbas, no tengo más elementos.”, sentenció.

Ahora, la lucha de Lauro continúa y José Campos espera su audiencia programada para el mes de marzo con un juez federal para desahogar evidencia en el caso. El resultado podría establecer un precedente para los otros siete encarcelados.

El mandatario mexicano aseguró que tomaría cartas en el asunto para la liberación de Lauro Hinostroza

Foto: Cuartoscuro

En México centenares de personas realizan ceremonias de ayahuasca, tanto para nacionales como extranjeros. Los participantes beben la infusión por la tarde y durante el transcurso de la noche son acompañados en el proceso por curanderos expertos en el tratamiento de la planta, esto al ritmo de percusiones y aroma a palo santo. El periodista ha recopilado en testimonios la preocupación de los curanderos por la comercialización excesiva de la ayahuasca, pues deja a las personas vulnerables de consumir la planta en condiciones inadecuadas.

“No es una droga recreativa que puedes tomar por tu cuenta, porque te la podrías pasar mal. Trabajamos con pacientes, personas con depresión, personas con adicciones o personas que sencillamente quieren expandir sus conocimientos”, agregaron. Ellos deciden no anunciarse en plataformas digitales o publicidad, únicamente trabajan con personas que llegan por recomendación.

Para Louis Loizides, detenciones como las de José Campos y Lauro Hinostroza le parecen una ironía. "Ellos durante toda su vida han ayudado a la gente a sanar, ahora se encuentran en la cárcel por delitos contra la salud", concluyó.

La medicina tradicional llega al Senado

Este 24 y 25 de enero en las instalaciones del Senado de la República se llevará a cabo el Foro Intercultural de la Medicina Enteógena, donde se abordará, desde la interculturalidad y la multidisciplinariedad, el uso ancestral de plantas y hongos con propiedades psicoactivas, que son fundamentales para las cosmovisiones indígenas en nuestro país y en la región Latinoamericana.

Bajo esta óptica, se pretende abordar desde la perspectiva científica, antropológica, legal e indígena, la importancia de dar vida a nuevos acuerdos para el respeto, legalidad y bioconservación de los saberes ancestrales que rodean dichos enteógenos. De acuerdo con información oficial, México es guardián de la mayor diversidad de flora y fauna con propiedades psicoactivas en el mundo y la situación amerita un replanteamiento de las políticas de drogas que las han colocado como sustancias que causan un grave daño a la salud pública, cuando la evidencia científica disponible, sugiere lo contrario.

Ante este escenario, y dado que ocho personas permanecen en prisión en México por el uso de plantas ancestrales (cuatro de ellas, indígenas), dicho foro pretende instaurar un diálogo que será necesario para proteger y conservar los enteógenos de origen natural y los conocimientos ancestrales que los rodean, en la legislación mexicana.

Trabajan en liberar a Lauro Hinostroza

Este jueves en la Mañanera, la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre el caso del médico tradicional peruano, Lauro Hinostroza García de 69 años, quien fue detenido por llevar unas botellas de ayahuasca. Dijo que se trabaja para solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria por la edad y el estado de salud, además de que no tuvo acceso a un traductor ni ha contado con la asistencia consular de su país.

Señaló que Hinostroza García practica la medicina tradicional peruana desde que tenía 10 años de edad, “aquí aparece el certificado que nos proporciona su familia y que es de la República de Perú; y él es doctor en Antropología Médica de la UNAM. Se trató de que ahora el equipo de la Secretaría de Seguridad se encuentra trabajando en la ruta jurídica en favor del médico tradicional de nacionalidad peruana y con residencia en México”, señaló la funcionario, quien agregó:

“Este caso se trató, precisamente, de una detención en el aeropuerto porque tenía unas botellas de ayahuasca que en México es una planta ilegal, de posesión ilegal, pero en la República de Perú está considerada como parte del patrimonio cultural de ese lugar, por lo tanto, está digamos, en posesión, en México, de la botella de esta hierba y en Perú es perfectamente legal.

Violaron los derechos de Lauro Hinostroza

El equipo de la Secretaría se encuentra trabajando. Las acciones se están coordinando con la esposa, con la familia del señor Lauro y el grupo de abogados. ¿En qué están? ¿En qué estamos? En que ya se tiene un acercamiento muy bueno con servidores públicos de la Fiscalía General de la República y se está concentrando actualmente la documentación para solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria, debido a la edad y al estado de salud de la persona, de este médico tradicional peruano”, detalló.

Asimismo, afirmó: “La familia nos dice que le fueron violados sus derechos desde el momento de su detención, porque no tuvo un acceso a un traductor a su lengua materna, que es el quechua. Tampoco ha contado, dice la familia, con el acompañamiento de la representación consular de este país”, explicó la secretaria de Seguridad.

Nosotros estamos tratando de, junto con sus abogados, lograr esta medida cautelar por lo que hemos explicado aquí. Esperamos que tengamos pronto toda la documentación necesaria para que se pueda presentar y también la fiscalía, junto con el juez, puedan hacer este trámite para decirles exactamente en qué hemos estado y hay una buena colaboración con todas las instancias en este caso”.

