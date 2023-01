Silvano Aureoles desmiente que rancho cateado sea de su propiedad, pide que paren la persecución política

El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que el rancho que se cateo este martes en el municipio de Lagunillas, no es de su propiedad, a través de Twitter, el ex mandatario se deslindó del inmueble donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Civil realizan el cateo.

"En medios de comunicación circula información FALSA sobre una supuesta propiedad adjudicada a mi persona, quiero decir claramente que esto es totalmente FALSO", precisó Aureoles Conejo.

El ex gobernador, hizo un "enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para que pare ya la persecución política en mi contra". En Twitter el exmandatario dijo "¡Basta ya de noticias falsas y acusaciones sin fundamentos! Claramente les preocupo más yo a las autoridades estatales y federales que el gobernar bien y, por eso, continúan atacándome".

"¡Basta ya de noticias falsas y acusaciones sin fundamentos!" fue otro llamado que hizo el exmandatario en redes Foto: Twitter @Silvano_A

Sedena investiga si rancho pertenece a algún exfuncionario

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó un cateo en un rancho del municipio de Lagunillas, e indaga si pertenece a un ex funcionario. Este martes, un convoy del Ejército arribó a una propiedad denominada Rancho La Joya, en la localidad Ojo de Agua Pastores, en el municipio de Lagunillas, donde se implementa un fuerte operativo.

El inmueble permanece resguardado por personal de la Guardia Civil Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales, indagan si el rancho enclavado en un camino rural aproximadamente a cinco kilómetros de la carretera Pátzcuaro - Morelia, pertenece, a través de prestanombres, a funcionarios o ex funcionarios. El inmueble permanece resguardado por personal de la Guardia Civil.

DME