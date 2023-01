Un acosador recibió su merecido: su víctima practicaba artes marciales y lo llevó con la policía

Una joven, víctima de abuso, se defendió de su acosador y lo entregó a las autoridades a gracias a sus conocimientos en artes marciales. Los hechos ocurrieron en Tabasco y han generado un fuerte debate en redes sociales, donde internautas felicitan a la mujer por actuar ante el acoso sexual y cuestionan a las autoridades por no proteger a las mujeres. De acuerdo con reportes oficiales, el caso se presentó este miércoles cerca del mediodía en la Zona Luz de la ciudad de Villahermosa.

Tras los hechos, la joven que se defendió del agresor detalló lo sucedido a medios de comunicación locales. La mujer se identificó como Abigail “N” de 19 años de edad y sentenció que un hombre, de 32 años de edad, la acosó mientras ella se dirigía a su trabajo. “Estaba yendo al trabajo y justamente un tipo se me acercó de una manera muy horrible y se me pegó en la cara y me dijo que me veía bonita sin brasiere, lógicamente nadie tiene derecho a decirte eso por más que sea alguien cercano”, mencionó la joven.

La mujer entregó a su agresor a los policías que estaban en la zona. Foto: Captura de pantalla.

Agregó que tras los hechos violentos que experimentó, arremetió contra su agresor y lo confrontó pidiéndole que se volviera a decírselo. No obstante, pese a la presión de la mujer, el hombre repitió lo dicho con anterioridad y esto desató la furia de la joven, quien decidió hacer uso de sus conocimientos en artes marciales y se defendió, a golpes, del acosador callejero.

“Me enojé y le dije que me lo repitiera nuevamente, lo hizo y pues más me enojé, sin embargo en que lo agarré y me acerqué a los de la cafetería que estaban enfrente de mi trabajo no hicieron nada y simplemente se me quedaron viendo", dijo Abigail. “Les empecé a repetir varias veces que por favor llamaran a la policía o que le hicieran señas a la policía que estaba en frente y no lo hicieron, lo que yo tuve que hacer es llevar al tipo de la camisa y literalmente llevarlo a rastras a la policía", agregó.

Las autoridades detuvieron al agresor de la joven. Foto: Pixabay.

La joven añadió que se vio forzada a actuar por sí misma debido a que ninguno de los presentes se atrevió a actuar contra el sujeto a pesar de que habían sido testigos del acoso. “Si no lo hubiera hecho yo, literalmente hubiera seguido su camino como si nada. y eso es lo que más me frustra, no es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que yo tengo que gritar y nadie me hace caso, y eso es lo que más me frustra”, finalizó la mujer.



