Los diputados del PRD, PT, PVEM y sin partido forman bloque legislativo en Edomex

Los diputados del PRD, PT, PVEM y sin partido en el Congreso mexiquense, anunciaron la conformación de un bloque legislativo para empujar temas coincidentes e iniciando con gobiernos de coalición, aunque desestimaron rompimiento con sus respectivos aliados.

Las bancadas legislativas representan en conjunto 10 votos para la discusión de iniciativas durante el tercer período ordinario de sesiones.

En un mensaje en conjunto, ratificaron la necesidad de que se aprueben los gobiernos de coalición, que tienen plazo el 27 de septiembre, para que se retomen las políticas públicas de los institutos que vayan en asociación electoral.

El coordinador de los diputados del sol azteca, Omar Ortega Álvarez, defendió que lo que busca su partido es conformar una alianza de “amplio espectro” y no cerrarse a posibilidades, razón por la que concretaron este jueves una coalición legislativa.

“Pensamos que debemos construir una alianza de amplio espectro, es decir con todos los partidos políticos y no cerramos a una o dos posibilidades”, indicó.

La coordinadora del Verde, María Luisa Mendoza, aclaró que el bloque que hace un año conformó con MC y la ahora bancada sin partido, seguirá firme, pero aplaude la conformación de esta alianza legislativa para aprobar gobiernos de coalición.

Resaltó la importancia de que los partidos involucrados fortalezcan su agenda política y social, en temas coincidentes.

“Esta agenda que hoy se propone debemos partir de gobiernos de coalición…y las necesidades de la agenda pública que manejan”, resaltó.

Ratificaron la necesidad de que se aprueben los gobiernos de coalición. Foto: Especial

El líder parlamentario del PT, Sergio García Sosa, aseguró que están de plácemes con la conformación de la nueva coalición legislativa para impulsar gobiernos de coalición y que se flexibilice la ley como ya pasa en San Luis Potosí, Oaxaca y Jalisco, y mediante la cual ya tienen secretarías.

“Sí a la civilización institucional y a la autodeterminación de los partidos políticos; si a la apertura democrática del Ejecutivo y Legislativo en su conformación y funcionamiento y por supuesto”, declaró.

Niegan rompimiento

Ortega Álvarez aclaró que ellos no han materializado la alianza con PRI y PAN, y no se pude romper o deshacer algo que no está, incluso, reiteró que están preparados para ir solos en la elección a gobernador.

“En el Estado de México aún no se construye una alianza…. tenemos la libertad de decir con quien debemos ir”, declaró.

El dirigente del PT, Norberto Morales Poblete, negó que en su caso tengan ruptura con Morena y saben su responsabilidad histórica.

Argumentó que lo que hacen es impulsar una agenda y no otro tipo de alianza, en temas circunstánciales.

“Estamos muy cerca como para pensar que este tipo de acciones rompa la congruencia del partido del Trabajo… no sé qué tan delgada pudiera tener la piel la gente (Morena)” subrayó.

Aunque también se anunció la participación de MC a la coalición legislativa, al final no se presentaron sus dos legisladores.

