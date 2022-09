Dulce María Sauri se desmarca de “Alito" Moreno y reforma de Yolanda de la Torre: “No me representa”

Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, se desmarcó de las decisiones de la dirigencia nacional del tricolor, encabezada por Alejandro Moreno, así como de la reforma priista para alargar el tiempo del Ejército en las calles.

“Esta decisión de la dirigencia nacional, a mi a Dulce María Sauri, no me representa. Me parece una gran imprudencia”, señaló en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.