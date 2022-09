Jorge Romero refrenda conclusión de “Va por México” si PRI insiste en iniciativa

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, refrendó que, si el PRI insiste en aprobar la iniciativa de reforma constitucional para alargar hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, lamentablemente se romperá la alianza legislativa y electoral “Va por México”.

“Nosotros lo decimos con todo el respeto a los que todavía son nuestros aliados, si ellos no desistieran de esta iniciativa que consideramos contraria a todo lo que hemos venido defendiendo lamentablemente concluiríamos la coalición parlamentaria y electoral, eso no significa que nos convirtamos en adversarios en automático, pero eso significa que aliados sería un estatus que ya no tendríamos”, señaló el líder panista en entrevista.

Añadió que durante estos días dialogarán con el PRI para encontrar puntos de entendimiento, en este sentido, el líder panista confió en que haya una solución al desacuerdo por la iniciativa que presentó la priista Yolanda de la Torre que busca ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El líder panista confió en que haya una solución al desacuerdo por la iniciativa Foto: Especial

Pausar la iniciativa

“Que ellos puedan considerar la opción de pausar esta iniciativa, de poderla platicar, de poderla dialogar, de poderla compartir entre aliados y ver si podemos llegar a algo, hoy como está planteada… nuestro presidente ya fue profundamente claro y por más que yo como coordinador tuviera una intención en sentido contrario, yo estrictamente obedezco a mi presidente y a mi dirigencia nacional, en el sentido de que de sostenerse esta iniciativa, lamentabilísimamente para México tendría que concluir nuestra alianza, esa sería la solución”, recalcó Romero.

Respecto a la discusión del dictamen de la propuesta, prevista en la Comisión de Puntos Constitucionales para el próximo martes, el coordinador de Acción Nacional dijo que en una semana pueden pasar muchas cosas.

“Yo hago votos porque se conserve la alianza, eso está clarísimo también ha sido claro por parte de los tres presidentes tanto Marko Cortés, como Jesús Zambrano, como Alejandro Moreno, cada quien con sus palabras han hecho votos para que subsista la alianza. Entre presidentes tendrán que hablar y nosotros esperamos que de esa platica entre aliados, se pueda llegar a un acuerdo, yo quiero verlo desde un punto de vista positivo de salvaguardar nuestra coalición”, subrayó el coordinador parlamentario.

