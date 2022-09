Mario Delgado niega acuerdo "en lo oscurito" con el PRI por permanencia del Ejército en las calles

El dirigente nacional del Morena, Mario Delgado, aseguró que ni el partido, ni el gobierno federal hacen acuerdos “en lo oscurito” con nadie, por ello, rechazó que haya negociación con el PRI o moneda de cambio entre la iniciativa que amplía de cinco a nueve años la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública y el cese a los ataques contra el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, sin embargo, adelantó que de aprobarse la reforma constitucional se lo reconocerán a los priistas.

En conferencia de prensa, acompañado de los recién electos dirigentes estatales del partido, el líder partidista señaló que el conflicto entre PAN, PRI y PRD por la iniciativa de la priista Yolanda de la Torre que alarga hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública, es una pelea de matrimonio que ellos deben resolver y tras negar que Morena haya negociado con priistas.

“Morena no hace acuerdos en lo oscurito ni tiene complicidades con nadie, yo no creo que sea una cuestión… ni siquiera nosotros los hayamos convencido, yo creo que nada más hay que ver los resultados ¿cómo le ha ido al PRI? Con este matrimonio que tiene con la derecha. No es por presumir pero nosotros les hemos ganado 10-0 les hemos ganado 10 gubernaturas”, señaló Delgado.

En este contexto, Delgado aprovechó para hablar bien de la iniciativa que se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados, el próximo martes, señaló que la iniciativa es muy interesante

“La iniciativa del PRI de extender ese plazo, tiene todo el sentido del mundo, porque en lugar de militarizar, al contrario, fortalece la posibilidad de que la Guardia Nacional siga creciendo hasta que llegue un momento en el que ya no sea necesario el apoyo del Ejército en labores de seguridad, entre más crezca la guardia, mientras más se fortalezca, en lugar de ir a la militarización, por el contrario, vamos a tener una institución que nuestro país requiere”, sostuvo.

PRI apoya iniciativa de Yolanda de la Torre

En este sentido también adelantó que si el PRI apoya la iniciativa de Yolanda de la Torre se lo sabrán reconocer y pugnó porque la suspensión de la alianza “Va por México” sea permanente.

“Cuando hay motín es que se están peleando el botín… No sé, ahí respeto la decisión vaya a tomar el PRI, pero si actúan en favor del pueblo, en favor de la seguridad de nuestro país, sin duda se los vamos a reconocer”, recalcó.

“No nos podemos meter en la vida matrimonial de estos partidos" Foto: Especial

Pero reiteró que no se pueden meter en la vida de los partidos que conforman la alianza. “No nos podemos meter en la vida matrimonial de estos partidos, la verdad es que no podría yo opinar, quién engañó a quién o quién se enojó, ahí si con todo respeto, yo no me meto.”, recalcó.

