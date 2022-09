Diputados llaman a aprobar la Ley General de Salud en Materia de Transparente

El presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes, llamó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que den el “último jalón'' para sacar adelante la reforma a la Ley General de Salud en materia de trasplante.

En el marco del Conversatorio de la Donación de Órganos, Reyes Carmona pidió a los líderes parlamentarios despojarse de todo tinte político y privilegiar el interés superior de la salud de los mexicanos.

“La iniciativa ya cuenta con la aprobación de toda la Comisión de Salud y ahora está pendiente de lectura y aprobación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y por supuesto, hacemos un llamado respetuoso a los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, incluyendo el mío, de Morena, a que dejemos a un lado los tintes partidistas y privilegiemos el interés superior de la salud de las y los mexicanos y que en este tenor tenemos que transitar”, comentó.

Resaltó la importancia en este tema, ya que mucha gente ha perdido la vida por la falta de donación de un riñón, de corazón de hígado, y se han quedado en la lista de espera de un trasplante

“Lamentablemente hoy no contamos con miles de mexicanos que han perdido la vida por que falta una cultura de donación, pero sobre todo de políticas públicas implementadas para poder garantizar la donación efectiva, pronta pero además que pueda lograrse implementar en el gobierno de México”, expuso.

Al segundo trimestre del 2022, hay una lista de 22 mil 584 personas que requieren de un trasplante Foto: Especial

Fortalecerán campaña

En este espacio estuvo la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, e impulsora de la donación de órganos, quien dijo que no va a descansar hasta ver hecho realidad este tema en México.

Recordó que su Hermana Aimeé de 33 años, se debatía entre la vida y la muerte por un aneurisma cerebral, y aunque contaba con licencia para donar órganos, un doctor no autorizó la donación de 7 órganos por cuestiones legales.

“El argumento médico fue que, si existiera otro familiar inconforme por esta decisión, la ley no permitía la donación. Se pudieron haber salvado 7 vidas y lamentablemente fue frustrante no poder cumplir con la voluntad de mi hermana. Esto me generó siempre una inquietud y sigo para mí creciendo este deseo de lucha a favor de los trasplantes”, comentó

Informó que, al segundo trimestre del 2022, hay una lista de 22 mil 584 personas que requieren de un trasplante; además, de acuerdo a una encuesta del Centro Nacional de Trasplante, 8 de cada 10 ciudadanos está dispuesto a donar

Celida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso que la pandemia arrojó que la problemática es mayor por diversas enfermedades.

“Pero qué sucede, nosotros solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos el día de hoy, 80 mil personas que están recibiendo una terapia sustitutiva que puede ser diálisis peritoneal o que puede ser hemodiálisis; tenemos más de 4 millones de diabetes y casi el doble con hipertensión arterial, pero ustedes lo saben porque lo vemos todos los días, hoy estas enfermedades crónicas se presentan en edades más tempranas”, informó.

Este año en el IMSS, han tenido una actividad importante en cuanto a la donación cadavérica en la que se han concretado 775 donaciones y han realizado 840 trasplantes de riñón; 749 trasplantes de córnea; 261 trasplantes de células progenitoras; 45 de hígado y 19 de corazón.

Mara Medeiros, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, comentó que los receptores más números que requieren un trasplante, son los de riñón con 17 mil 101, seguidos por córnea con 5 mil 320 e hígado con 244.

