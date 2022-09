Abigail Hay fue asesinada por policías, mayormente mujeres, asegura su padre

En sus redes sociales, Margarita Hay Urrutia, publicó un video de la comandancia municipal de Salina Cruz, Oaxaca, donde aparece su hermana Abigail ingresando a la cárcel municipal. La joven aseguró que la grabación le fue filtrada y en ella se observa cuando su hermana es aventada al piso al ingresar al inmueble, además, cuando intenta ponerse de pie, dos policías lo impiden y la toman del brazo y del cabello para luego azotarla contra la pared.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, José Luis Hay, padre de la víctima, aseguró que a su hija la mataron en la cárcel.

"Los policías, mayormente mujeres, que abusaron de su fuerza y la golpearon, le pegaron, hasta que la mataron y eso yo lo dije en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados de Oaxaca, que la habían matado los policías".

José Luis Hay asegura que también debe ser detenido la expareja de su hija. Foto: Especial

"Es un peligro la policía municipal en Salina Cruz, no tienen control, ya no se le puede hablar a la policía para que nos defienda de un ladrón, porque nos van a agarrar a nosotros, nos llevan y nos matan dentro de la cárcel", manifestó.

Aseguró que el presidente municipal de Salina Cruz no ha hecho nada por investigar a los policías, por el contrario los ha premiado con camionetas nuevas.

"Como si hubiesen matado a una cucaracha, hay policías que todavía están libres, la persona principal que debe estar ahorita en la cárcel, está gozando de mi nieto que no tiene porqué estar con él".

José Luis Hay agregó que hay dos detenidos, el juez y el comisario, pero aún falta detener a tres mujeres que presumiblemente participaron en la muerte de su hija, así como a un hombre llamado Osvaldo.

"No me basta a mí con ellos, porque hay que detener desde que detuvieron a mi hija en la calle, a todas esas personas, incluyendo a su expareja, todas esas personas debieron estar detenidas, investigadas, hasta dar con todos los culpables, no solo son dos, son varios", finalizó.

