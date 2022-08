"Abigail no quería morir, quiere mucho a sus hijos", asegura su padre en exclusiva

El viernes pasado fue encontrada sin vida Abigail Hay Urrutia, en los separos de la policía municipal, de Salina Cruz, Oaxaca; sin embargo, 24 horas después su padre se enteró que se había suicidado en su celda.

Ante esto, el padre de la joven de tan solo 30 años denunció que fueron los elementos de la policía municipal quienes la asesinaron.

24 horas después de ser detenida, su padre

se enteró que estaba muerta. Foto: Especial

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, José Luis Hay, padre de Abigail, comentó que su hija entró viva y no puede ser que haya tomado esa determinación, ya que no tenía ningún motivo para suicidarse.

Incluso comentó que había pedido una torta, la cual sí le llevaron, pero no permitieron que se le entregara.

"Si quería una torta es porque ella tenía hambre y tenía ganas de vivir, no puede ser que ella se haya suicidado", expresó.

Explicó que la detuvieron por una falta administrativa, porque estaba discutiendo con su pareja, "pero no era nada grave"; sin embargo, a ella la encerraron y a la pareja le dijeron que se fuera.

En el video difundido en redes, se observa cuando la joven es subida a la patrulla junto con su pareja. Foto: Especial

Aseguró que Abigail estaba bien, era una persona risueña, y "no había motivo, estaba perfectamente bien, en sus cinco cabales".

José Luis agregó que él no sabe bien dónde la detuvieron, ya que no le notificaron nada, pero ella se resistía a que la subieran, tampoco no sabía que estaba en los separos.

"Ahorita estamos presionando para que nos entreguen toda la investigación, la autopsia, que nos entreguen resultados, porque no queremos que al rato la enterremos y nos digan que hay que desenterrarla, que nos digan fue suicidio y le den carpetazo", indicó.

Afirmó que quiere que se haga justicia, "que se investigue bien y se castigue a los verdaderos culpables, que es la policía", porque a él le avisaron hasta las 11:00 de la noche.

Finalmente, señaló que no cree en esta versión de que se suicidó con su ropa interior.

"No es cierto, no puede ser, ella no quería morir, ella siempre quería vivir, quiere mucho a sus hijos, procuraba a sus hijos".

Era madre de dos niños. Foto: Especial

Abigail tenía dos hijos, uno de 10 y otro de 3 años, incluso en el video que se ha difundido en redes, le dice a su pareja, mientras forcejean: "soy la mamá de tu hijo".

