Marko Cortés y el PAN le dan la espalda a "Alito" Moreno; buscarán alianza con los priistas que lo reprochan

Tras la traición y la pérdida de confianza hacia Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, Acción Nacional hará alianza con aquellos priistas que sean contrarias a su dirigente nacional.

Así lo dio a conocer el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien detalló que se rompió todo diálogo con Alejandro Moreno, ya que impulsó y avaló la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.

"Se incumplió la palabra, se incumplió la Plataforma legislativa Va por México, se incumplió la moratoria constitucional. Ya no hay confianza con el PRI, pero buscaremos a todos los priistas de bien que no se venzan, no se doblen y tengan valor. Los buscaremos con las formas legales y política posibles", dijo.