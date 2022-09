Sujetos vandalizan instalaciones de la Cámara de Diputados

Ante la mirada de la diputada federal de Morena, Salma Luévano, un grupo de manifestantes con máscaras de chango vandalizaron de manera impune, el pódium de conferencias de la Cámara de Diputados.

Previo a la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la legisladora encabezó una conferencia de medios, en donde sólo hizo intentos débiles por detener a dos sujetos, que acudieron a San Lázaro, para exigir al Gobierno Federal vacunas para combatir a la viruela símica, y que, con pintura de spray, comenzaron a pintar el atril.

Al tomar la palabra para señalar que no permitiría que los traten como si fueran ciudadanos de segunda clase ante la falta de atención donde es necesario aplicar protocolos de atención y aplicar una vacuna contra esta enfermedad, Salma Luévano hizo un ademán para intentar evitar el vandalismo, que fue insuficiente.

“Les quiero decir que no nos vamos a quedar callados, calladas y callades. Exigimos salud para todas, todos y todes. Ya basta, siempre nos han tratado como si fuéramos de segunda y no lo vamos a seguir permitiendo. No vamos a seguir permitiendo que estos estigmas sigan creciendo para nuestras poblaciones”, expuso mientras pintaban el pódium.