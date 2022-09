Cuarto Informe de Gobierno: AMLO resalta disminución de 29.3% de delitos federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, desde el comienzo de su administración a la fecha, los delitos del fuero federal disminuyeron en 29.3 por ciento.

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario señaló que, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, se logró la disminución, en 43.1 por ciento, del delito de robo de vehículo; del de secuestro en 81 por ciento y de todos los delitos de robo, en 23.4 por ciento.

Aseguró que, con base en datos del INEGI, se puede demostrar que los homicidios disminuyeron en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima en 10.4 por ciento la reducción.

El sano crecimiento de la que debe ser la principal institución de la seguridad pública del país Foto: Especial

Detalló que se han construido 242 cuarteles de la Guardia Nacional, de casi 500 que van a operar.

“Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional forme parte del Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”, enfatizó.

Aseguró que el propósito de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no es militarizar ni el autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Sedena, el sano crecimiento de la que debe ser la principal institución de la seguridad pública del país.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, nos e permite la violación de derechos humanos, a la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de torturas ni masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie”, señaló.