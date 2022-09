AMLO asegura que la 4T triunfará: "Me siento bien y de buenas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que triunfará la Cuarta Transformación de México. Al final de su mensaje de 46 minutos con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, afirmó que ha crecido su respeto y amor al pueblo.

“Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México”, subrayó.

“En lo personal, me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las consciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político”, aseguró.

En el mural de Diego Rivera “La Epopeya del Pueblo Mexicano” en el primer piso del Patio Central del recinto histórico, agradeció a los servidores públicos que lo han acompañado, así como el respaldo del pueblo.

López Obrador dijo que en los dos años y un mes que le restan de gestión se consolidará la transformación.

En una “apretada síntesis”, detalló que “en México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, viven en la justa mediana, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez”.

Agregó que nuestro país está recuperando su prestigio en el mundo; el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos; aumento al salario, el reparto de utilidades; y los programas para el Bienestar.

Otro de los logros que mencionó es que se garantiza la libertad de expresión Foto: Presidencia

Apoyos, seguridad y salud

El titular del Ejecutivo Federal resaltó que se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres.

De acuerdo a su informe, se redujo la incidencia delictiva; se gana la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación; y se mejora el sistema de salud y el educativo.

Otro de los logros que mencionó es que se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir; hay respeto a los Poderes; y las Reservas del Banco de México aumentaron en 14 por ciento.

“Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y ahora, más que nunca, está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo, está más presente que nunca la grandeza cultural de México”, recalcó.

Al cerrar su mensaje lanzó tres arengas: “¡Que viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”.

dhfm

SEGUIR LEYENDO:

Cuarto Informe de Gobierno: AMLO destaca aumento en el comercio bilateral entre México y EU

Cuarto Informe de Gobierno: AMLO asegura que Tren Maya será construido en 2023

"No hay un García Luna en nuestro gobierno": Las frases del Cuarto Informe de AMLO