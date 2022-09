"No hay un García Luna en nuestro gobierno": Las frases del Cuarto Informe de AMLO

Este jueves 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Cuarto Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Entre las personas convocadas al mensaje destacaron: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y los presidentes de la Mesas Directivas del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aunque declinó la invitación.

En esta ocasión, el titular del Ejecutivo, ofreció su mensaje teniendo como fondo el mural de Diego Rivera “La Epopeya del Pueblo Mexicano”.

Destacó aspectos como la seguridad, economía, programas sociales, energía, entre otros.

Aquí te dejamos las frases más importantes de su discurso.

1.- Durante mi administración hemos enfrentado diversos desafíos, entre ellos la pandemia. Son estas circunstancias las que ponen a prueba el funcionamiento del gobierno. El plan cero corrupción nos ha permitido ahorrar alrededor de 2.4 billones de pesos extra, los invito a hacer las cuentas.

2.- Hemos trabajado para que durante nuestro gobierno se reduzca la desigualdad. Según el Coneval, el ingreso laboral por persona se incrementó en 4.8%. No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia.

El mandatario resaltó sus estrategias contra la crisis económica

Especial

3.- El peso no se ha devaluado, un buen manejo del presupuesto nos ha permitido invertir en proyectos, como la nueva refinería en Dos Bocas. La nueva ley eléctrica que limita las empresas particulares, la CFE está siendo rescatada de lo que le hicieron funcionarios corruptos y antipatriotas.

4.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un proyecto que ha generado 169 mil 312 empleos. En diciembre de 2023 se inaugurará el Tren Maya aún con desafíos. Al término de mi mandato dejaremos más de 2 mil kilómetros de vías de tren, algo que no se ha visto en otras décadas.

5,- El gobierno no participa en fraudes electorales. Existe libertad religiosa y estado laico. Ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo.

6.- En el primer semestre de este año la inversión foránea creció en 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según información que acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico

7.- Es indiscutible que el gobierno que encabezo con apoyo de todos ustedes, el principal distintivo son los programas para el bienestar, orientados para mejorar la calidad de vida de la población y cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres

Acudió su gabiente de gobierno a Palacio Nacional

Especial

8.- Estamos reduciendo la incidencia delictiva, no tengo ninguna duda, estoy convencido, de que la paz es fruto de la justicia y que la clave está en la atención a los jóvenes y a la población más vulnerable así como de los marginados. Sobre la iniciativa que mandé para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena, el único objetivo es para que la corporación se consolide y no se corrompa como otras corporaciones del pasado. No queremos militarizar, sino vigilar el crecimiento de la Guardia Nacional.

9.- En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni tampoco ejecutora de torturas ni masacres, no se permiten relaciones de complicidad con nadie. Se combate la impunidad y no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba.

10.- El estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, el aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en los medios de distribución de riqueza

AMLO adelantó que la GN deberá unirse a la SEDENA para poder consolidarse

Especial

