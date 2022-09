SEP rechazó propuestas internacionales en el Nuevo Plan de Estudios; priorizó a autores mexicanos

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Ángel Díaz Barriga, encargado de la elaboración del Nuevo Plan de Estudios de la SEP, indicó que su objetivo es que el aprendizaje de los estudiantes se acerque a los temas que tienen que ver con lo que está pasando en su entorno.

Explicó que se está haciendo un trabajo de pilotaje porque en la consulta que se hizo, varios maestros y padres de familia insistieron en que no se aplicara el nuevo plan directamente, que era la intención original, es decir, llevarlo a la práctica en el ciclo escolar 2022-2023.

Detalló que los aprendizajes que se van a realizar son lectoescritura, ya que los lenguajes son un eje fundamental en el campo formativo.

Este nuevo plan no prioriza el español sino las diversas lenguas maternas de sus estudiantes. Foto: Especial

Agregó que con el Nuevo Plan de Estudios no se habla del español como organizador inicial del aprendizaje de los niños, se habla de la lengua materna, y hay muchas en el país.

"No significa que no se van a acercar a otro tipo de lenguajes, pero al mismo tiempo que se puedan acercar a lenguajes dependiendo del lugar donde se ubiquen, seguramente en algunos casos será el inglés, pero en otros no, pero sí se pueden acercar a lenguajes que no se habían explorado de esta manera, como el lenguaje musical y de las artes".