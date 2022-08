AMLO critica la burocracia y la "justicia cuadrada" en el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el burocratismo y la justicia cuadrada en el Poder Judicial, en torno a las personas que siguen presas sin justificación en las cárceles del país.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario de la nacióndetalló que incluso al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tenido problemas para liberar a mujeres presas injustificadamente.

"Hay mucho burocratismo en el poder judicial. Hoy decía en la mañana y estimo mucho al presidente de la Suprema Corte, no es un asunto personal y lo considero un hombre integró, y fue a una visita a unos reclusorios como hace un mes y de una persona que se iba a hacer cargo de que saliera y no ha salido, estamos hablando del presidente de la Suprema Corte, a mi me pasa porque son resistencias y ponen a procedimientos legales por encima de la justicia. Se les olvida que la ley es para el hombre y la mujer, y no la mujer y hombres para la ley, son de lo más cuadrado que puede haber", expresó.