AMLO revela su top 5 de presidentes mexicanos: están Benito Juárez y Ruiz Cortines

Desde el Estado de México, bastión priista, el presidente Andrés Manuel López Obrador armó un top de cinco expresidentes de la República mexicana que para él han sido los mejores en la historia del país.

Con voz ronca, “un poco afónico” por una faringitis que padece desde el pasado jueves, el mandatario federal enlistó como "grandes presidente de México" a Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y agregó a dos priistas más.

López Obrador presentó su lista de cinco mejores presidente de México durante el evento “Encuentro con electricistas en el Estado de México”, durante su gira por seis entidades federativas de este fin de semana para pedir a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ayuda para instalar 2 mil 800 antenas en el país.

Destacó como uno de los mejores aciertos del sexenio de Adolfo López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica.

“Su planteamiento ante los empresarios fue muy sencillo pero trascendente, les dijo ustedes no van a lentificar a todo el país, no van a llevar la electricidad a todos los pueblos porque ustedes, como empresa, lo que buscan es el negocio y no les va a parecer rentable ir a instalar infraestructura para electricidad a los pueblos. Además, los pueblos no van a pagar la instalación de las líneas eléctricas, si la mayoría de la gente no tiene fondos, no tiene recursos, no tiene dinero, esta es una función del Estado”, expuso.