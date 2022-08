“Nunca más estos hechos en el país”: AMLO sobre el arresto de Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura en la Mañanera sobre el arresto del ex procurador de justicia de México, José Murillo Karam sobre la acusación que tiene en su contra por omisión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que aún siguen desaparecidos.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal indicó que el país no podía seguir con la investigación abierta sobre la desaparición de los normalistas, enfatizó que tras realizar una investigación minuciosa es que realizaron la detención del ex procurador, por lo que descartó que se hayan tardado en hacerla.

“La investigación no se cierra, no podíamos quedarnos así… Nunca más estos hechos en el país, independientemente del castigo y que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia un crimen así”, precisó López Obrador.