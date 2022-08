Colectivo insta a las autoridades atender desaparición de personas en México

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, es urgente que se ponga atención a este tema a nivel nacional, los casos no son aislados y aunque Jalisco ocupa el primer lugar nacional en este tema, en otros estados como Veracruz y otros, que también padecen la falta de apoyos y desatención por las autoridades, expuso Araceli Salcedo, madre buscadora y fundadora del Colectivo de Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba, quien lamentó que no sólo las autoridades las han ignorado en esta lucha, que no pidieron, pero que les ha tocado enfrentar y que trae como consecuencia una deshumanización de la sociedad, que señala y por falta de empatía, las segrega.

“Hemos experimentado esa deshumanización de la que hablo por falta de empatía de la sociedad que se aleja de nuestras vidas por miedo, la hemos experimentado cuando a nuestras hijas e hijos se les revictimiza con criminalización de su persona, de que eran alguien malos; cuando a la gente se le hace más fácil buscar al desaparecido ya a su familia que tenderle su mano, su solidaridad”.

También destacó que la realidad se transformará con la responsabilidad de todos, no con cerrar los ojos o voltear a otro lado e ignorar la situación que viven las familias de personas desaparecidas.

Araceli, es madre de una joven, Rubí, quien desapareció hace 10 años y que dice, ahora tendría 31 años y que diariamente se continúa con la búsqueda y pide a Dios que no le quite la vida sin saber dónde está su hija, e insistió que ella, al igual que otras familias, no desea que se les olvide a esas personas desaparecidas, porque son personas con ilusiones y metas de vida, que no han llegaron a concretar.

“Más de cien mil es una cifra terrible, tenemos leyes, protocolos, pero creo que lejos de eso no debería de existir ni siquiera una ley por desaparición forzada porque esto no debería de existir ni en nuestro país, ni en ningún otro”.

Rubí, hija de Araceli Salcedo, ha permanecido desaparecida por 10 años

Explicó que lo que da paz a las familias al localizar un cuerpo también implica un proceso de búsqueda de la verdad sin que está sea atendida y las autoridades se encuentran en la negación de decir siempre: "No pasa nada", lo cual deja muy lejos del acceso a la justicia que debería garantizarse a todos los mexicanos.

“Pero viene la otra parte que al pasar de los días de cuando haces un proceso digno de descanso eterno a la persona, la familia comienza a decir, dónde está la verdad, dónde están las personas que le hicieron daño a mi familiar esa es la falta de acceso que tenemos con nuestras autoridades actualmente”.

Recordó que parte del discurso político ha llamado al perdón, pero esto es casi imposible para quienes buscan a sus familiares.

“Imaginen ustedes cómo le decimos a un padre o a una madre, que perdonen a la persona que le quitó la vida a su hijo o hija. Yo, Araceli Salcedo, no estoy preparada, a pesar de 10 años, para que me pongan enfrente a la persona y le diga: Te perdono por todo el daño que le causaste a mi familia; te perdono por todo lo que le hiciste a mi hija. No. Y no sé si estoy bien o si estoy mal, pero yo lo único que puedo decir es que yo creo que Dios me ha abierto las puertas, nos ha iluminado para seguir adelante, para seguir fuertes cada día, para no perder la esperanza, para no perder la fe”.

Este movimiento trabaja en diversos lugares en busca de fosas en Veracruz en Campo Grande, han recuperado 53 cuerpos, en Los Arenales, 20 cuerpos y hoy están abriendo fosa, en un punto que se trabaja desde hace dos semanas en la que se han recuperado tres cuerpos en Santa Atzacan.

El colectivo destacó que saber la verdad de sus familiares les brinda paz a los seres queridos

Realizan Jornada Universitaria a Favor de la Justicia con Paz y Reconciliación

A dos meses de que asesinaron a los padres jesuitas en Chihuahua, y en el marco de la Jornada por la Paz con Justicia en México que realizan todas las escuelas de la Compañía de Jesús en el país, por el contexto de inseguridad y violencia que prevalece a nivel nacional, se llevó a cabo en el ITESO la Jornada Universitaria por la paz y la Justicia en México.

Alexander Zatyrka, rector del ITESO destacó que: “La paz, no significa la fiesta en paz; la paz significa atender las necesidades de las personas cuya dignidad, derechos, condición humana está siendo vulnerada y no podemos mantenernos al margen, la Compañía de Jesús está comprometida con la paz, pero eso no significa llevar la fiesta en paz”.

Este día se publicó también un posicionamiento en el que se suman academia y sociedad civil para la creación del Observatorio para la Incidencia a Favor de la Justicia con Paz y Reconciliación.

Así, el proyecto se presenta a dos meses de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como de un guía de turistas, en un templo de la comunidad Cerocahui, en Chihuahua y como una respuesta universitaria ante el contexto de violencia que se vive en el país.

“Proponemos construir desde el Observatorio respuestas precisas de qué reduce las violencias y qué no reduce las violencias. Estas preguntas que pudieran parecer muy obvias, son todo menos eso. El Sistema Nacional de Seguridad Pública construido en 1995 no ha contestado eso, qué reduce las violencias; qué política no funciona”, dijo Ernesto López Portillo, investigador de la Ibero en la Ciudad de México.

Otros temas que se abordaron durante este evento son el tratamiento informativo de la violencia en los medios de comunicación, que expuso Alejandra Xanic, periodista egresada del ITESO, quien obtuvo el Premio Pulitzer en 2013 y Elizabeth Dalziel, fotoperiodista egresada del ITESO, que ha cubierto conflictos armados y fue directora de fotografía de AP para Asia.

Dianna Montoya Eligio, maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO y defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios, destacó la importancia del acceso a la información en su lengua originaria y resolver conflictos agrarios y de tierras además de la preservación de áreas sagradas que hay en distintos estados.

