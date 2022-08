Muestras de ADN de familiares ayudan a identificar a desaparecidos en Guerrero

Su hijo, un marino de 23 años edad, con cinco años en activo en la Secretaría de la Marina (Semar) desapareció un 23 de julio de 2021, al salir de las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, después de eso no se supo más de él.

Desde hace un año, que su madre y padre, a quienes nombraremos Paula y Raúl, emprendieron una serie de búsquedas para localizarlo, y aunque han entregado todo tipo de indicios a las autoridades no se han abierto nuevas líneas de investigación.

Paula, de ojos grandes como sus ojeras detalló que previo a que su hijo fuera visto por última vez un viernes “él dijo que me iba a ver, pero no llegó”.

Luego de esto la madre indicó que fue a casa de su nuera quien le dijo que su hijo llevaba tres días sin llegar. Fue un mando de la Marina quien le confirmó que su hijo no se había presentado a trabajar tras su descanso.

El padre, quien también pidió mantener su nombre en el anonimato señaló que a pesar de que la Semar cuenta con protocolos para la búsqueda de sus marinos, a un año de la desaparición la institución no los ha ayudado. Asimismo, señalaron que aún con las amenazas de muerte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero tampoco les ha dado acompañamiento.

Por la desaparición de su hijo, el matrimonio sospecha de su nuera y su consuegro: “Mi hijo me dijo que su suegro se había enojado porque le cobró 80 mil pesos (…) lo de mi hijo -su desaparición- pasó dos días después de que él -su hijo- le cobró su dinero -a su suegro-”, sostuvo Raúl e indicó que la Fiscalía se ha negado a indagar y abrir una línea de investigación sobre este móvil.

“A mí no me da miedo morir buscando a mi hijo, a mí no me da miedo lo que me pase, yo ya quiero encontrarlo y que las autoridades nos hagan justicia a gente como nosotros”, señaló el papá del joven marino.