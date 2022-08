AMLO: Es inédita la detención de Murillo Karam; “él mismo se inculpa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “inédita” la detención este viernes del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de “desaparición forzada”, “tortura” y “contra la administración de justicia” en el caso Ayotzinapa, ya que no hay impunidad.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que incluso Murillo Karam -señalado de fabricar la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa- incluso se inculpa.

Dijo que en el informe del caso Ayotzinapa, entre los implicados no solicita que se investigue al ex presidente Enrique Peña Nieto -lo que debe terminar un juez- y ni al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Rechazó que deba renunciar Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, porque se le menciona en el informe especial, e incluso, López Obrador recordó que él se tomó una fotografía con Josés Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, otro implicado en la detención de los normalistas.

El presidente pidió que se proyectara en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional el video con la intervención del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la reunión este jueves con los padres de los 43, en el que retorna las palabras del entonces procurador Murillo Karam en donde asume la responsabilidad de la investigación.

“En el caso del exprocurador Murillo Karam, su detención independiente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa de acuerdo al informe y a la investigación de la FGR, él sostiene que, esto es lo que dice el Fiscal cuando le estamos informando a los padres”, expresó el titular del Ejecutivo Federal.

En el video, Gertz Mañero expresó que “frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejecutivo federal intentó soslayar la responsabilidad del Estado ante un desmesurado crimen brutal y trató de adjudicarle la autoría de los hechos a las autoridades de Guerrero y a los policías municipales, que eran parcialmente responsables, pero la dinámica de lo ocurrido se salió de su control y en ese momento el procurador Jesús M. se presentó ante los medios y señaló lo siguiente”

Agregó que “estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará jefe de la Agencia de Investigación (Tomás Zerón) y su servidor que seremos los responsables directos de esa investigación”.

En la Mañanera, López Obrador manifestó que la detención del ex procurador es inédita porque antes se pensaba que gozaban de impunidad, además de que el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.

Dijo que en el informe que presentó el jueves el subsecretario Alejandro Encinas no solo se narra los horrores que vivieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, sino también de la actuación de las autoridades.

Agregó que entre los testimonios que se tienen en el informe hay declaraciones “muy, mucho muy fuertes” de cómo se deshicieron de los jóvenes y hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo de lugar.

Indicó que se tomó la decisión de dar a conocer este informe porque se considera que hay elementos suficientes para proceder sin cerrar la investigación.

SIGUE LEYENDO:

“Nunca más estos hechos en el país”: AMLO sobre el arresto de Murillo Karam

AMLO nacionalizará al ISSSTE, ya no quiere renovar "los famosos servicios integrales"

RMG