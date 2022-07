AMLO defiende a Ken Salazar contra “periodicazo” del Times: “Pero para que vea lo que se siente”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, contra una publicación del periódico New York Times, que afirma que funcionarios del gobierno de Joe Biden desconfían del papel del diplomático para defender los intereses de su país y lo ven alineado con el gobierno de la 4T.

“Nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente (risas). No pasa nada, absolutamente. Antes un periodicazo así, uff, era demoledor, tremendo; ya no, ya no, además si no tienen razón, si es una falsedad, una mentira”, dijo durante su conferencia Mañanera.

López Obrador habló de la publicación del Times sin que se le preguntara del tema. Dijo que Ken “es mi amigo, es un hombre bueno, sensato, y amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden”.

Refutó que Salazar no esté defendiendo los intereses de su país, y puso como ejemplo que durante el mes de mayo cabildeó reuniones de empresarios estadounidenses para defender inversiones en México, principalmente en el sector energético.

"México no se subordina a ninguna potencia": AMLO

“El embajador Ken Salazar es un hombre responsable que defiende a su país. Estuvo conmigo casi una semana, aquí, recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso y es un agente de lo mejor, pero los del NYT están con la idea de que EU debe someternos, creen que somos colonia.

No, México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún gobierno del mundo, sean nuestros vecinos de EU o sean de China o de Rusia”, contestó Andrés Manuel López Obrador.

También atribuyó la publicación del Times a intereses políticos en contra de su gobierno, pues dijo que sus opositores quisieran que Ken Salazar fuera un “halcón” suyo para desestabilizar al país, como lo hizo en su momento el embajador Henry Lane Wilson, quien dijo que propició el golpe de Estado contra Francisco I. Madero.

“Antes, ya lo he dicho, la calumnia, cuando no manchaba tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del del New York Times, del Washington Post.

“A lo mejor se enojaron por lo de ayer, aunque esto lo preparan con tiempo, lo de Assange. Que eso es lo que debería de estar haciendo el NYT, defendiendo a Assange, que eso es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan. ‘No es nota’, dirían aquí”, apuntó el jefe del Ejecutivo Federal.

