"El señor no es un santo, pero procedimiento es indigno": AMLO reprobó el cateo a casa de Alejandro Moreno

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura sobre el caso de la investigación que se realiza en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Sobre el cateo a su casa en Campeche efectuado este lunes, el mandatario calificó la acción como “indignante”.

"El señor saben que no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento… es indigno… no se puede humillar, vulnerar”, expresó López Obrador.