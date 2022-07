Locutora sinaloense que fingió su muerte en 2021 está desaparecida

La Fiscalía General de Sinaloa busca a Cándida Cristal Vázquez, mejor conocida como “La Chulis”, popular reportera y locutora mazatleca, cuya muerte trascendió el 23 de julio de 2021.

Supuestamente “La Chulis”, acudió poco antes de esa fecha a la Ciudad de México con el fin de someterse a un tratamiento médico que le permitiera curar la fibrosis pulmonar dejada por el covid-19, pero trascendió que al ser intervenida en quirófano no había logrado sobrevivir, lo cual hoy se sabe, fue todo falso.

El pasado jueves 21 de julio, se generó el protocolo de Alerta Alba para la Chulis, hecho que dejó heladas a muchas personas que durante todo un año creyeron su muerte.

Se sabe que lo de su muerte al ser intervenida quirúrgicamente es falso. Foto: Especial

Al respecto, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, confirmó que la joven fue reportada como desaparecida por su madre; sin embargo, hay desconfianza por el antecedente.

A la mentira inicial se le suma que la madre de la joven reportó un mes después la supuesta desaparición que habría ocurrido tras ser levantada al salir de su domicilio.

“La denuncia fue presentada un mes después de cuando dicen que fue desaparecida, no dan datos muy concretos, suponen que fue privada de la libertad pero estamos con muchas reticencias al respecto, es una situación muy atípica, nunca me había topado con esto, ellos dan versiones que hemos ido contrastando y no se sostienen”, comentó.