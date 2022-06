AMLO reta a senadores de EU que lo acusan de pacto con el narco: “Que presenten las pruebas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles en la Mañanera contra tres senadores de Estados Unidos que lo acusan de tener pacto con el narcotráfico, y los retó a que presenten las pruebas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, el mandatario dijo que en cambio él sí tiene pruebas de que al menos el senador republicano Ted Cruz sí ha recibido fuertes cantidades de dinero de empresas privadas para que se permita en Texas el libre comercio de armas.

Destacó que el legislador recibió más de 120 mil dólares el año pasado de la Asociación Nacional del Rifle, y exhibió videos de medios de comunicación internacionales que dan cuenta de los montos que ha recibido el legislador.

“Son tres, es este señor Rubio que pertenece al Partido Republicano; Ted Cruz, también al Partido Republicano, pero todavía Ted Cruz le añadió que no sólo protejo dictaduras sino que le permití al narcotráfico”, dijo AMLO, quien agregó:

“Yo le digo al señor Ted Cruz, Marco Rubio que presenten pruebas. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EU y de que no haya una prohibición en la venta de armas. Yo sí tengo las pruebas”, dijo.

AMLO arremete contra el demócrata Menéndez

Por otra parte, acusó también al senador demócrata Bob Menéndez de amagar al gobierno de Joe Biden para impedir que se invitara a la IX Cumbre de las Américas -que hoy se desarrolla en Los Ángeles, California- a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, impidiendo así la unión del continente.

“Una nación, un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos. Entonces, esa es la respuesta”, señaló.

López Obrador rechazó contundentemente que él tenga vínculos con el narcotráfico en México.

“Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él, pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión, y la verdad nos hará libres, la verdad”, dijo.

También convocó a los mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos a que “tomen nota” del papel de los senadores, al momento de ir a las urnas a votar.

“Y por eso maltrataban al mexicano, maltrataban al migrante y hacían lo que querían porque no había información para que ya no se esté apoyando a gentes de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe.

“Sí, porque desde hace muchos años han estado alimentando esa estrategia que les da frutos, les resulta en lo electoral. Pero yo sostengo, como lo planteó en su momento el gran dirigente republicano, Abraham Lincoln, que al pueblo se le puede engañar una, vez dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, aun cuando se trate de Texas”, dijo.

