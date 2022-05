Arranca Comisión Permanente con choque entre legisladores; acusan a Morena de secuestrar la orden del día

La Comisión Permanente del Congreso arrancó sus trabajos con un choque entre legisladores morenistas y de la oposición, ya que no se permitió el debate de varios temas que PAN y PRI querían subir al Pleno.

Los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) y Kenia López Rabadán (PAN) denunciaron que se tiene secuestrada la orden del día por parte de Morena, ya que únicamente se permitió discutir el tema de la aprobación del cuadernillo de la normatividad de las sesiones de la Comisión Permanente.

López Rabadán sostuvo que no se les permitió incluir en la orden del día temas como la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, tragedia que cumplió un año, así como la culpabilidad de funcionarios locales y federales en torno a ese hecho.

El legislador Ramírez Marín señaló que se debe abrir el debate, ya que la Comisión Permanente no puede quedar ausente de los temas nacionales que son importantes para el país.

"Es frustrante entrar al debate por la puerta de atrás, sobre todo ante lo inexplicable de por qué no abrir la puerta y entrar por la puerta de adelante, conociendo a quienes tienen para discutir no encuentro ninguna razón para negarse al debate que no sea el temor a los cada vez más endebles datos, y eso es lo que planteamos hoy", indicó.

Aún así, los panista subieron a tribuna para afirmar que hubo culpabilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la tragedia en la Línea 12 donde murieron 26 personas, incluso afirmaron que no ha habido castigo para ninguno de los culpables, tampoco nadie se encuentra en la cárcel por esos hechos.

En respuesta, morenistas y aliados también se subieron al debate y acusaron que en gobiernos panistas hubo tragedias que quedaron impunes, como la Guardería ABC, el caso de Atenco y los hechos en Tlatlaya.

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña (PT) aseguró que no rehuyen al debate y señaló que la oposición es la que quiere acallar las voces al no permitir que se les diga corruptos, vende patrias y traidores a la patria.

