Falla en la Línea 12 fue un error de diseño, no de mantenimiento, asegura Myriam Urzúa

La titular de la Secretaría de Gestión y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa aseguró que “ya pasó” la polémica por el dictamen de la empresa DNV.

Al asistir al Congreso capitalino para recibir la Medalla de Protección Civil 2021, la funcionaria local explicó que los dictámenes realizados por la Fiscalía, y los primeros de la empresa noruega determinaron que fue por fallas en la construcción, diseño y supervisión de la obra.

Por ello, dijo que lo más importante ahora es concentrarse en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, la cual es urgente implementar para apoyar la movilidad en la zona de Tláhuac.

Tendencioso y falso, tercer y último informe de DNV sobre el colapso de la L12: Claudia Sheinbaum

Insistió en que los peritajes que se manden realizar determinarán los mismo, que las fallas fueron de diseño, construcción y supervisión.

Rechazó que la falta de mantenimiento haya sido el motivo de este accidente y dejó en claro que este se venía realizando desde el 2019.

“Voy a decirlo por última vez, aclaro que esto fue diseño, construcción y supervisión. Se hicieron inspecciones en 2019, 2020 y se iban a hacer en 2021 tres días después del colapso, para este gobierno ese no es el problema, nosotros tenemos que ser muy responsables y mandamos a hacer un documento, con el que no estamos de satisfechos y por tanto eso fue lo que pasó”, destacó. Finalmente, la funcionaria dijo que ya no hablaría más del tema, por lo menos en el Congreso legislativo.