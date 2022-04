CDMX pide seguir recomendaciones para combatir incendios forestales por ola de calor

Debido a la ola de calor que persiste en la Ciudad de México y que incrementa el riesgo de incendios forestales, el secretario de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama llamó a la ciudadanía a tomar acciones para combatir estas acciones.

Por ello, en conferencia de prensa, el funcionario local pidió seguir las recomendaciones de las Secretarías del Medio Ambiente y de Protección Civil locales, a fin de evitarlos.

Y es que refirió que del 1 de enero al 1 de abril de este año, se registraron 511 incendios forestales, con una afectación de mil 247.85 hectáreas distribuidas en el suelo de conservación de la capital.

"Las diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las distintas áreas del Gobierno federal, estarán atentas para la realización de sus tareas correspondientes, pero la participación, colaboración, compromiso y conciencia de la ciudadanía serán la clave para evitar incendios forestales”, expresó.

Dijo que algunas medidas a seguir son: evitar fogatas; evitar las llamadas quemas agrícolas; no lanzar espejos o vidrios; no tirar basura, y no lanzar colillas o cigarros en los bosques.

Por su parte, la titular del Medio Ambiente, Marina Robles García, aseguró que se mantiene un monitoreo constante sobre los incendios forestales que se reportan, debido al aumento en la temperatura, con el propósito de contenerlos, prevenirlos y evitarlos.

“Ayer de manera particular y es una de la razones por las que estamos aquí para mantenerlos informados hubo una apreciación importante de olor a humo en varias partes de la ciudad que tiene que ver con lo que van a mostrar y que ayer en la Ciudad de México tuvimos 20 incendios forestales que estuvieron combatiéndose por más de 300 personas en el territorio de conservación y afortunadamente las condiciones de partículas no llegaron a una condición de contingencia ambiental, se mantuvo una condición aceptable en muchas partes de la ciudad en términos de calidad del aire”, mencionó.

Mientras que, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa, dijo que “si se percibe humo en el hogar es necesario cerrar puertas y ventanas, así como cubrir las rendijas con paños húmedos, así como reportar un incendio al número de urgencias 911”.

Dijo que se le ha dicho a las comunidades vecinas “no actuar por cuenta propia, mantenerse alejados y llamar de inmediato al Centro Estatal del Manejo de Fuego (CEMF) en los teléfonos: 5556305360, 5541650823 y 5545650822”.

En tanto, Alejandra Méndez, del Sistema Meteorológico Nacional, detalló que las condiciones meteorológicas han propiciado la primera ola de calor de la temporada que inició el pasado lunes y que refleja un sistema de alta presión en donde el aire seco desciende y llegue a las partes bajas de la atmósfera. Lo anterior, provoca que el nivel de contaminantes sea muy fuerte.

“Las temperaturas en esta época oscilan entre 26 y 28 grados centígrados, ahorita la temperatura que se ha estado registrando es del orden de 30 a 32 grados centígrados”, precisó.

Al mostrar un mapa sobre los 58 incendios registrados dijo que ayer se registró humo proveniente de diversos estados donde hay incendios forestales activos como es el caso del Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

“Este humo llegó aunado a los incendios forestales en la Ciudad de México se presentó porque el viento los favoreció ya que hay un sistema de alta presión y se presentaron vientos del sur, noreste, suroeste y del este, lo cual concentró humo en el Valle de México”, explicó.

El coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa, dijo que se mantienen pendientes de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual pudiera ser afectada por los incendios que se registren, pero hasta el momento no se han registrado altos niveles de contaminantes para decretar contingencia ambiental.

Recordó que en caso de la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono o por partículas suspendidas, se echan a andar las acciones coordinadas entre las dependencias federales, estatales, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y de los 59 municipios conurbados del Estado de México, así como de la sociedad y los propietarios de vehículos automotores, las industrias, los comercios y los servicios.

Finalmente reiteró que la CAME seguirá atenta a la calidad del aire en el Valle de México y al transporte de contaminantes que se genere en la presente temporada seca-cálida y activará una contingencia ambiental atmosférica en caso de que se alcancen condiciones de calidad del aire que pongan en riesgo la salud de la población.

