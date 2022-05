Ricardo Monreal se adelanta: afirma que ya tiene proyecto de Nación rumbo a elecciones de 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que ya cuenta con un proyecto de nación para buscar la candidatura presidencial rumbo al año 2024.

En entrevista a medios en la antigua Casona de Xicoténcatl, el legislador de Zacatecas sostuvo que está perfeccionando su proyecto, pero fundamentalmente contiene los grandes desafíos del país, como la educación, salud, cambio climático, medioambiente, empleo, bienestar y seguridad pública.

"Ya tenemos un proyecto de nación que en su momento, se los voy a expresar al pueblo de México", expuso.

El legislador se mostró confiado en ganar la candidatura presidencial de Morena para el 2024 y adelantó que después del año 2030 se retirará de la política y, tal como el presidente Andrés Manuel López Obrador, se irá a su rancho que se llama "Puebla del Palmar" en Zacatecas.

"Una vez que cumpla la responsabilidad que el pueblo me otorgue, en el 2024".

Ricardo Monreal se echó un "palomazo" con la banda sinfónica de Zacatecas y, al final, manifestó que así como dirige a la orquesta va a dirigir al país en 2024.

El legislador morenista anunció que se retirará en el año 2030 después de que consiga la presidencia de la República (foto: Cuartoscuro)

"Cuando era gobernador, solía hacer eso, dirigir la orquesta y gobernar bien. Y claro, la intención es saberla dirigir y también saberla conducir. Que así como conduje la banda del estado, con armonía y con actitud, así conduciré al país", expresó.

"Claro que voy a saber dirigir al país, si el proceso interno se lleva a cabo con piso parejo, sin exclusión, con reglas claras, sin imposición ni favoritismo; vamos a ganar", ahondó.

El también líder de Morena en el Senado manifestó que el presidente de la República ha abierto el proceso de sucesión presidencial desde hace un año, pero caminará sin violar la ley, a buscar más adelante, cuando se lance la convocatoria, convencer a los militantes, simpatizantes de Morena.

"Aunque yo no estoy incluido en la lista de los señalados y referidos por el presidente de la República, estoy en un partido democrático y hay gente que desea que participe, y lo voy a hacer. Esa es una decisión firme y tajante que he llevado a cabo y que he tomado, ir hasta la última etapa de participación política", aseveró.

