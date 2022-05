Proceso presidencial de Morena para 2024 no es democrático, acusa Ricardo Monreal

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, lanzó severas acusaciones en las que señala que el proceso para definir al candidato presidencial de su partido rumbo al 2024 no está siendo democrático y aseguró, sin mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nadie tiene derecho a excluir a ninguna persona de los procesos electorales.

En entrevista a medios, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que nadie puede impedir su participación como aspirante a la candidatura presidencial, ya que en los últimos días el presidente López Obrador únicamente ha destapado a los funcionarios Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández como sus posibles sucesores.

Dijo que tiene 25 años de lucha con el presidente. Foto: Especial

Incluso, el legislador morenista usó palabras del mandatario mexicano y sostuvo que tiene razón cuando habla sobre la cumbre y sobre "su club de señalados" porque ninguna persona tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres ni los foros ni los procedimientos.

"Yo solo simplemente respeto al presidente y le tengo admiración al presidente, y claro que voy a seguir luchando, no voy a declinar. Voy a lograr en mi lucha, a lograr una aspiración legítima, que me asiste la razón histórica, la razón moral.

"Pero mi lucha siempre ha sido adversa, nunca ha sido cobijado o promovido por los poderosos o por el gobierno, nunca es sido promovido o he sido cobijados por las nomenclaturas políticas, siempre quien me han cobijado y me ha impulsado es la gente del pueblo y a ellos me someto, por eso voy a seguir luchando no voy a declinar en mi lucha, voy a seguir hasta el final en una aspiración legítima, que no eso es una ambición vulgar", aseveró.