Monreal tiene derecho a participar por la presidencia; no lo estoy excluyendo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles en la Mañanera que él esté excluyendo al senador Ricardo Monreal de contarlo como una buena carta de su partido Morena para competir por la Presidencia de la República en 2024, pues dijo que, como todos, “también derecho” de participar. Sin embargo, reiteró que él no decidirá porque se acabó la época del llamado “tapado”.

Desde Palacio Nacional en su conferencia matutina, se cuestionó al mandatario su opinión sobre las declaraciones del legislador en las que manifestó que no desistirá de participar en el proceso presidencial interno de Morena, aun cuando no sea mencionado como presidenciable.

Y es que un día antes, el presidente López Obrador citó varios nombres que tienen potencial para sucederlo, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto; y el canciller Marcelo Ebrard, entre otros.

AMLO dio nombres de opositores que podrían ser candidatos

-¿No lo excluye dentro de las corcholatas? -se le preguntó.

No, a nadie, no, no, no, no, no. Hay muchos y muy buenos, mujeres y hombres afortunadamente en el movimiento de transformación, lo demás no me meto, ahí se revolvieron muchos, es una mezcolanza, pero tienen también a Claudio X González, puede ser Alejandro Murat, Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez, Chumel que es de estos intelectuales, Quadri, respondió el mandatario federal.

Pero bueno, sí hay. Loreto, ‘todos somos Loret’.

A pregunta expresa, rechazó opinar de las encuestas que ponen a la cabeza a Sheinbaum y a Ebrard como cartas fuertes de Morena.

“No me meto en eso, ya es mucho ya. Lo que sí, debe de quedar muy claro y eso lo tenemos que lograr entre todos es que se acabe la práctica antidemocrática del tapado, y lo vamos a lograr”, respondió.

SIGUE LEYENDO:

AMLO dice que su gobierno sí busca a desaparecidos ante más de 100 mil casos: “Se está haciendo un trabajo como nunca”

Gobierno responde al presunto video de Eminem en contra de AMLO

RMG