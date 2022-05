AMLO dice que su gobierno sí busca a desaparecidos ante más de 100 mil casos: “Se está haciendo un trabajo como nunca”

Ante el rebase de más de 100 mil desaparecidos en México que recientemente se registró en cifras oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que su gobierno “está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda” de personas, sin ocultar información.

Durante su conferencia Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, también atribuyó la alta cifra de desapariciones a la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón durante su gobierno (2006-2012), dejando un alto número de ejecutados a los que, dijo, desaparecieron a muchos.

“Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora, toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico, y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían”, AMLO.

Y enfatizó: “Entonces, nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada”, dijo.

México rebasa los 100 mil desaparecidos

El pasado lunes, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dio cuenta de que México superó los 100 desaparecidos oficialmente. La prensa cuestionó al presidente de la República a qué atribuye que durante su gobierno hubo un incremento de 30 por ciento, hasta 9 mil personas que se sumaron a la lista.

“Puede ser que los buscamos y que antes no, es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito de con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar, que es también otra nota de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y repudiar esa decisión fatal la aplaudieron", indicó el mandatario.

“Aquí lo hemos visto, varias veces, en el índice de letalidad. Si esto es lo formal, imagínense la que no se daba a conocer lo que pasaba y no se sabía”, dijo AMLO.

Resaltó que hoy la política de este gobierno es otra, en la que en el combate contra la delincuencia se privilegia la estrategia e inteligencia de seguridad y no la confrontación.

Como ejemplo, aprovechó para revelar que en el llamado “Culiacanazo”, en octubre del 2019 cuando se detuvo en octubre a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante "El Chapo" Guzmán, se le liberó inmediatamente para evitar una masacre de al menos 200 personas.

“Otro caso tan sonado, también, con esa mentalidad, lo de Culiacán, lo de la detención y liberación del hijo de Guzmán Loera. Pues hicimos la valoración que iban a significar más de 200 muertos y dijimos no, no, además, inocentes hasta de familias que no tenían que ver. Muy cuestionado. Es distinta nuestra política, completamente distinta, entonces, claro, dejaron crecer tanto el pensamiento dominante que se arraigó del ‘diente por diente; ojo por ojo’, la Ley del Talión. Y ‘el que a hierro mata, a hierro muere’”, apuntó el jefe del Ejecutivo Federal.

Defendió que su prioridad es regenerar el tejido social ante la descomposición que dejó el periodo neoliberal.

“Eso nos lleva a decir vamos a actuar de esta manera, que no significa complicidad, que no significa impunidad, contubernio porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera. ‘Ah, por qué la saluda’. Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana, que voy yo a una gira y ella va a encontrarme junto con otros, es un acto público", recordó.

“Entonces, imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen… Si me pongo a pensar ‘qué van a… no, estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Entonces, me bajé y fui donde estaba ella y fui a saludarla, y ¿qué se me quita, qué pierdo? Nada. Además, una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas ¿por qué generalizar?”, cuestionó López Obrador.

