Por desabasto, destinarán 22.5 mdp para compra de medicamentos oncológicos en Jalisco

Los retrasos en la entrega de medicamentos oncológicos en las entidades del país, que se distribuyen hasta el mes de mayo por parte del Gobierno federal retrasan los tratamientos y el abasto a los pacientes con cáncer, lo cual pone en riesgo los avances en la atención de los padecimientos. Ante este panorama, como desde hace tres años, el gobierno de Jalisco anunció una estrategia preventiva para cubrir el desabasto con el apoyo a organismos de la sociedad civil.

Para este año, el fondo de apoyo para compra de medicamentos para pacientes con cáncer y que va destinado para proyectos de la sociedad civil, será de 22.5 millones de pesos (mdp) en Jalisco. Se espera iniciar con la dispersión en el mes de junio, una vez que se evalúen los proyectos, se asignen a estas organizaciones y se plantea un programa de atención integral para los pacientes con enfermedades oncológicas.

En los 216 casos de menores con cáncer que hay en Jalisco se está realizando un censo de necesidades para detectar necesidades como la alimentación, transporte para el traslado a los lugares en donde deben recibir tratamientos, y se está visitando a las familias para asegurar que ningún niño con cáncer se quede sin atención, explicó Alberto Esquer, titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

“En infraestructura y equipo, la inversión que estamos destinando son 70 millones de pesos; la cobertura universal, en diferentes rubros conforma a la estrategia que hemos venido hablando rebasa los 250 millones de pesos y hoy ponemos en marcha la convocatoria de 22.5 millones de pesos justo como una estrategia para las claves que están haciendo falta, por equis y ye razón, no tiene caso que si el medicamento no llego del INSABI, que si no hay cobertura o que si no llegó del almacén, dejamos una bolsa en específico para los casos muy claros, pero también con la amplitud de que hoy en estos apoyos metemos la radioterapia y esto tiene que ver por el día a día que estamos de la mano con las ONG sabiendo que nos está haciendo falta”.