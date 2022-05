Be Grand Copilco desde un inició no era viable: Claudia Sheinbaum

El proyecto inmobiliario Be Grand Copilco desde un inició no era viable, así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En el inicio de la jornada notaria en la explanada de la alcaldía Gustavo A Madero, la funcionaria insistió en lo que desde hace más de tres años viene defendiendo y es que este desarrollo no tiene sustento técnico ni jurídico para llevarse a cabo.

“Así como estaba el proyecto originalmente, no era viable, siempre dijimos que, inclusive, mover potencialidades de otros lados para ese proyecto no tenía, no solamente el sustento técnico, jurídico, legal, sino que además, afectaba a un sitio patrimonial tan importante como la Universidad Nacional Autónoma de México”, refirió.