AMLO pide a los maestros formar buenos seres humanos: "No queremos inventores de bombas"

Durante la ceremonia en la que reconoció a los docentes por el Día de Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trabaja en cambios en la educación pública del país para formar “creadores de fraternidad” y no de “bombas atómicas”.

“Primero (que) nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos y luego ya bueno científicos, eminencias, pero no abandonemos nuestro humanismo, no queremos inventores de bombas atómicas; no, queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos para que sean buenos ciudadanos”, dijo.