De Biden depende lograr en Cumbre “nueva etapa en las relaciones de América” : AMLO

Apodaca, Nuevo León.- El presidente Andrés Manuel López lanzó un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el que le dijo que si invita a todos los gobiernos del hemisferio a la próxima Cumbre de las Américas se inauguraría una “nueva etapa” en las relaciones del continente, y eso se le debería a él.

En su conferencia mañanera de este viernes, durante su gira en Nuevo León, expuso que ve “falta voluntad para unir a América”, por lo que EU todavía puede reconsiderar invitar a todos a la Cumbre de junio en Los Ángeles, California.

"Pienso que si se invita a todos va a inaugurar una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente Biden, y nosotros vamos a reconocerlo. Y si no se puede cambiar, y se excluye a algunos países, de todas maneras iría una representaciòn del gobierno de México, pero en definitiva no asistirá", dijo.

López Obrador resaltó que no le toca a él convocar a los gobiernos de América a que se sumen a presionar a que Estados Unidos no excluya a nadie.

"Es decisión de cada quien ir o no, independiente, soberana. Cada quien tiene que decidir. Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica, llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan, dimos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere más adecuado. Ojalá nos encontremos todos, esa América”, dijo.

