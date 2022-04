América Solidaria se une a maestros y padres de familia para luchar contra el rezago educativo en México

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha traído graves consecuencias a municipios con gran rezago educativo; como sucede en Ecatzingo de Hidalgo, en el Estado de México. Además de la incertidumbre ante los panoramas que trajo consigo la crisis a nivel mundial, la virtualidad afectó en gran medida a las escuelas que se encuentran en localidades remotas, sin acceso a internet y sobre todo a los y las alumnas que se encuentran en situación de pobreza y no tuvieron acceso a ningún medio electrónico para tomar clases en línea.

Es en estos momentos donde la presencia de América Solidaria en Ecatzingo cobra importancia, pues a lo largo de los años se ha acercado no sólo a la niñez y adolescencia, sino también con docentes para fortalecer sus métodos de enseñanza y lograr que el aprendizaje trascienda fuera de las aulas.

Entre esas historias de docentes, está la historia de Juanita Moreno Soriano, directora del Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón, quién nos compartió su historia con la educación y la superación de obstáculos personales, así como su experiencia en proyectos con América Solidaria. Juanita es parte del 26 por ciento de la población en México que superó la pobreza y que obtuvo una educación superior en un municipio con una tasa de rezago educativo del 21.5 por ciento.

Su historia es inspiradora, y por ello decidimos compartirla con ustedes. “Realmente yo decidí ser maestra desde que era muy pequeña. A mi me gustaba jugar a dar clases con mis primos y mis hermanos. Mis padres son también campesinos, ellos no tenían la oportunidad de pagar una carrera y sin embargo, recibí mucho apoyo por parte de ellos. Fue la motivación de decir, pues tú puedes hacerlo. Tú puedes ser la diferencia. [...] Realmente fue complicado, pero viendo hacia atrás, me doy un valor muy alto y por eso me gusta ayudar a la gente de mi pueblo, de mi municipio; porque no fue fácil. Tuve que pasar muchas barreras para poder llegar a ser maestra”. Juanita Moreno.

Juanita cumplió su sueño de convertirse en docente y actualmente apoya a su comunidad buscando formas de impulsar la educación en el municipio, buscando a los padres y madres de familia cercanos a su kínder, para que inscriban a sus hijos e hijas.

Ella es una docente destacada y con experiencia que ha participado en diversos programas con América Solidaria con el propósito de impulsar sus habilidades socioemocionales y compartir opiniones con docentes de América Latina sobre los retos que la pandemia trajo a sus comunidades y a la educación en general.

Como resultado de su participación en los programas de América Solidaria, Juanita está muy agradecida, pues cuenta que su vida cambió desde lo personal y de ahí a las aulas. “El proyecto que más me dejó marcada, pero que de verdad nunca jamás se me va a olvidar, es que me haya dado la oportunidad de tomar un taller de dos años llamado Psicología Comunitaria. Y esto me permitió irme de viaje a Argentina al concluir esta especialidad. [...] Pero más que nada me dejó marcada porque no soy Juanita la que era hace cinco años, la verdad. Anteriormente mis características eran que era muy sumisa, muy callada, lo que me dijeran estaba bien, y yo sabía que a veces se equivoca la gente pero no era capaz de decirle, pues no, no es cierto. Entonces todo me ayudó primero a valorarme a mí como persona y después poder ayudar a las demás personas”.

América Solidaria ha buscado impulsar programas educativos que involucren a alumno/as, docentes y padres/madres de familia, para que la educación no quede únicamente en el aula, sino trascienda de manera horizontal en el entorno de los alumno/as. La historia de docencia de Juanita es un ejemplo de los cambios que requiere México para combatir el rezago educativo, sin embargo, existen más docentes a los que se reconoce su entrega y entusiasmo con sus alumnos y alumnas.

