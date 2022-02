América Solidaria y jóvenes en México se unen por la justicia social en el país

En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, conmemorado el 20 de febrero; es importante recordar que la brecha de desigualdad en el mundo ha aumentado de manera significativa luego de la pandemia.

Pero, ¿qué es la justicia social? La mejor manera de explicarla, es a través de la desigualdad. Esta tiene tiene muchas caras; entre ellas el rostro de mujer con pocas oportunidades en el mercado laboral, hombres desempleados, niños/as que dejaron de ir a la escuela porque no tienen acceso a medios de conectividad, o cuyos padres no cuentan con la solvencia económica para mantenerlos en las aulas. La injusticia social se encuentra también en las personas con discapacidad o enfermedades terminales que han abandonado sus tratamientos, adolescentes migrantes que van en busca de sus sueños o familia, jóvenes que no estudian ni trabajan y son blanco de los grupos delictivos organizados.

En México según el reporte mundial de Desigualdad 2020 el 10% de la población posee el 76% de toda la riqueza, por lo que es imperante la necesidad de trabajar por un entorno equitativo dónde la participación activa de los ciudadanos lleve a la construcción de una sociedad en paz y equidad.

Te podría interesar: América Solidaria se une a la lucha contra el abandono escolar y la brecha educativa en México

Desde América Solidaria promovemos el trato igualitario a través del desarrollo de programas y proyectos; hemos aprendido la importancia que tienen las voces adolescentes y cómo su aportación a la sociedad nos ayuda a crear un contexto con igualdad de oportunidades; los y las jóvenes que participan en los proyectos de la organización y aún más en Accionadores, enfocado en la participación adolescente, tienen un crecimiento increíble en la reestructuración de pensamiento arraigado a la justicia social.

El proyecto se desarrolla con adolescentes que no muestran un interés participativo en su entorno ni son partícipes de las tomas de decisión de su contexto. Desde que comenzamos a trabajar en Accionadores les damos a conocer las redes de apoyo y los recursos a los que pueden acceder, sus derechos, deberes e incidencia en todos los niveles de ciudadanía. Nos encargamos de resaltar la libertad que tienen los chicos y las chicas, quienes eligen qué actividades realizar, qué problemas les interesan y cómo impulsar sus acciones, anexo a eso se les da vía libre para que tengan una participación activa, no censuramos sus voces, las potenciamos. Así los y las jóvenes inician un camino dónde crean actos que impactan en la eliminación o disminución de desigualdades, convirtiéndose en protagonistas con voz y acción.

En el rumbo a esos reconocimientos y el aumento en su participación llegan las realidades, los chicos y las chicas comienzan a ver un mundo donde el 23,5% de la población de México vive en pobreza alimentaria, hay 29 homicidios por cada 1000 habitantes y solo el 62% de habitantes se inscribió al ciclo escolar en el 2020, y así en medio de sus propias carencias se sienten privilegiados y lo que es aún más importante se sienten con poder, poder para cambiar el mundo, para trabajar por un futuro dónde no existan injusticias sino uno mejor, construido por y para ellos y ellas.

Te podría interesar: Educación en México: América Solidaria y los cinco proyectos que impulsan el desarrollo de la infancia en el país

“Una vez que empiezas a ver ya no puedes dejar de hacerlo”

¿Te interesa contribuir a la justicia social en México?

Escríbenos a mexico@americasolidaria.org y síguenos en nuestras redes sociales.

FB: América Solidaria México

Linkedin: América Solidaria México

IG: @americasolidaria_mx

Redacción: Leidy Carolina Pretelt Serpa