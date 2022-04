“Basta de la hipocresía”: AMLO expone a Eugenio Derbez por inaugurar Hotel en Xcaret | FOTO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la Mañanera al comediante Eugenio Derbez con una fotografía cuando acudió a inaugurar un hotel en Xcaret en Quintana Roo, edificación que afectó el ecosistema de la selva, indicó el mandatario.

“Vi una foto de cuando inaugura un hotel… es Derbez, ¿en qué quedamos? ¿Hay un doble rasero?, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente". aseguró AMLO.

Al respecto, el mandatario aseguró que su lucha para cuidar los intereses del pueblo "es una convicción, no es una pose, llevamos años luchando por eso”.

La foto con la que AMLO expuso a Derbez. Foto: Especial

López Obrador enfatizó que en paren los señalamientos de los "pseudoambientalistas" y los artistas, “basta de la hipocresía”, acotó. Recordó que la construcción del Tren Maya no afecta ningún cenote ni río submarino, y por el contrario, dijo que hay un grupo empresarial que afecta el ecosistema, por lo cual nadie protesta.

Sobre la reunión con los artistas y ambientalistas sobre el tema del Tren Maya, el mandatario aseguró que se canceló el encuentro porque ellos mismos no quisieron entablar el diálogo.

"Resultó que los que salieron en el video rechazaron el diálogo. Dijeron que no", afirmó López Obrador e invitó a Eugenio Derbez y a los demás artistas para que hablen con los habitantes de las zonas por donde pasará el Tren Maya.

AMLO expone a grupo empresarial

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal presentó un video del Grupo Xcaret sobre los trabajos de construcción para unir dos cenotes que llevan a cabo en el ecosistema del suroeste mexicano con autorización del sexenio pasado, indicó el mandatario.

El mandatario expuso que no han dado ni darán concesiones que destruyan al medioambiente, “no hemos dado ni una concesión para la minería. No se ha usado el mecanismo de extracción de hidrocarburos, no hemos permitido la entrada del maíz transgénico".

Asimismo, mandó un mensaje a los ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya al recordarles la inversión que el gobierno federal realiza por 400 millones de dólares al año para el programa de reforestación.

“Estamos creando parques naturales para los de Greenpeace, para los ambientalistas, verdaderos o falsos, México es el país del mundo con el programa de reforestación más importante, no hay en el mundo un país que destine mil 400 millones de dólares al año para reforestar".

