"Me cae bien aunque es capitalista": AMLO responde tras polémicas declaraciones de Trump

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la polémica declaración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el mandatario mexicano le cae bien pese a que es socialista y que logró que el gobierno mexicano pusiera “soldados gratis” en la frontera por el tema migratorio.

Por lo anterior, López Obrador aseguró: “A mí me cae bien Trump pese a que es capitalista”, además afirmó que su relación como presidentes fue muy buena, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo indicó que siente que ahora se habla más de México y de Estados Unidos; sin embargo, dijo que es importante que los mexicanos sepan la razón. Señaló que este año habrá elecciones para renovar parte del Congreso estadounidense, además de que elegirán a gobernadores en varios estados.

Por lo anterior, algunos de los candidatos basan sus debates en el tema migratorio; no obstante, lo hacen para atacar y generar odio hacia la comunidad hispana.

“Ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate en el tema migratorio tratando de sacar raja de las fobias, del tema racista, discriminatoria, que existe en EU y en todo el mundo”.

“No vamos a permitir que utilicen a México como piñata”: AMLO

En un mitin en Estados Unidos, Donald Trump también dijo que le caía bien el mandatario mexicano aunque éste fuera socialista.

En ese sentido, López Obrador adelantó que no se permitirá que ningún partido -republicano y demócrata- o candidato utilicen a México como piñata.

"Es muy bueno que se sepa que no vamos a permitir que ningún partido o candidato utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, cómo lo somos nosotros”.

Y agregó: "Decirles a los mexicanos que votan en EU, a todos los hispanos con ciudadanía estadounidense, que si se maltratan a México o a países de América Latina no voten por esos partidos", propuso.

El mandatario pidió a los hispanos no olvidar su orígenes y citando al cantante Rubén Blades, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre.

Por lo anterior, dijo que estará pendiente para que los candidatos y partidos no se excedan, y recodó que hay 40 millones de mexicanos viviendo en ese país.

RMG