Inicio de operaciones del AIFA no solucionará saturación de AICM: María Larriva Sahd

Esta semana el presidente López Obrador, informó que ante el inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya no se otorgarán permisos para nuevos vuelos al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), sino que tendrán que operar desde el nuevo aeropuerto.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo TV la controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación, María Larriva Sahd, habló sobre las complejidades y afectaciones que podría generar la operación simultánea del AIFA y el AICM.

Al respecto la experta aseguró que a pesar de lo señalado desde el gobierno, el inicio de operaciones del AIFA no resolverá la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, esto debido a que prácticamente no hay conectividad, es muy difícil llegar y salir de Santa Lucía.

En este sentido la controladora de tráfico aéreo consideró que los dichos de esta semana del presidente entorno a no dar más permisos para nuevos vuelos en el AICM no son más que la “ocurrencia” del mandatario de esta semana, debido a que la semana anterior dijeron que iban a reducir la capacidad del AICM que por que el área terrestre estaba saturada.

Comentarios que la experta en accidentes de aviación consideró falsos pues aseguró que la ocupación de el aeropuerto se mide por el uso de pista y no por la saturación en tierra o los edificios, ya que se sabe con anticipación el flujo de pasajeros por lo que incluso en horas de mayor tráfico se dispone de mayor número de personal.

No van a dar más permisos para el AICM

Sobre la decisión de no otorgar más permisos en el aeropuerto de la Ciudad de México, María Larriva Sahd, destacó que si no se abren más horarios en Santa Lucía, el mercado se irá a otro lado, debido a que el mercado aéreo es muy claro en sus reglas: debe de haber conectividad y mercado, lo cual no hay en el nuevo aeropuerto.

Destacó que si Santa Lucía estuviera listo, esta medida de no permitir más vuelos en el AICM sería una buena medida; sin embargo, esto no está ocurriendo.

La experta reiteró que el AIFA no está del todo listo para operar correctamente, ya que un buen aeropuerto requiere de al menos 5 años para funcionar correctamente, razón por la que diversas aerolíneas internacionales no van a operar desde ahí hasta que haya condiciones.

SSB

SIGUE LEYENDO

AIFA inicia operaciones con al menos 23 comercios: Sedena

Este viernes se estrena documental sobre el AIFA

Claudia Sheinbaum asegura que el AIFA dejará con el ojo cuadrado a detractores