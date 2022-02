Baleado, levantado y torturado: Así fueron los ataques contra "El Mijis" antes de su segunda desaparición

Su nombre es Pedro César Carrizales Becerra, pero en el barrio lo conocen como "El Mijis". En 2018 saltó a la fama abruptamente. No fue por su agenda política o sus ideales como activista social, fue por la discriminación que rayaba en clasismo. Carrizales Becerra, exdiputado local de San Luis Potosí, recibió la peor cara de las redes sociales por su manera de vestir, su manera de actuar y sus propuestas en favor de las pandillas y los "chicos banda".

El Mijis no es un típico político, ya que en su historial se encuentran procesos de pacificación entre pandillas rivales, consumo de drogas y hasta encierros en la cárcel.

"Vi la muerte muchas veces, me picaron, me balacearon. Para mi esas malas decisiones marcaron mi vida", ha declarado en entrevistas

En 2002 creó el Movimiento Popular Juvenil, una organización estatal de San Luis Potosí que promueve programas sociales y actividades de empleo para los jóvenes inmersos en las pandillas.

De la mano de la Coalición "Juntos Haremos Historia", misma con la que ganó Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la diputación local en San Luis Potosí.

Entre sus propuestas como diputado estaban:

° Eliminar el registro de antecedentes penales para jóvenes por delitos menores, pues dice que esto "cierra las puertas" del empleo.

° Fomentar el empleo juvenil a través de trabajos temporales, como el pintado de fachadas de los barrios populares.

° Crear programas de "inclusión".

Él mismo reconocía que no era el mejor orador ni contaba con una destacada prepración académica; sin embargo, recalcaba que tenía las ideas para visibilizar las demandas de los sectores menos favorecidos: violencia, pobreza y racismo.

Sus últimas publicaciones en redes sociales denunciaban ataques a mujeres y niños migrantes. Hoy, "El Mijis", es buscado por sus familiares, amigos y autoridades.

Al ser diputado local, Pedro César Carrizales, se hizo una figura más visible en la esfera pública, por lo que los ataques hacia su persona marcaron su plan de acción.

En febrero de 2019 fue agredido a balazos cuando se trasladaba a un evento en Ciudad Satélite, sobre la carretera a Rioverde. El Mijis salió ileso.

Hasta en ocho ocasiones dispararon contra el legislador; dos impactos en la puerta, cuatro en el parabrisas y cofre, así como dos más en la ventanilla. Tiempo después, Carrizales Becerra declaró que había sido agredido, junto con el escolta que se le había asignado por la Policía Estatal, por dos motociclistas.

En mayo de ese mismo año, ya recuperado y dado de alta del hospital, "El Mijis" denunció en redes sociales que habían disparado contra la fachada de la casa de su padre.

Con un video, mostró los impactos de bala en la puerta del domicilio. Pedro César aseguró que los atacantes tratan "de intimidarle" para que abandone sus políticas sociales, pero reiteró que "no dejará una lucha a medias".

Incluso, le pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le proporcionara seguridad federal a su familia. En ese entonces dijo que había sido amenazado por su propuesta de prohibir las corridas de toros y peleas de gallos en San Luis Potosí.

En octubre de 2021, cuando se dirigía a una manifestación a las afueras del Domo de San Luis Potosí, fue "levantado" por sicarios que lo privaron de su libertad durante 14 horas.

El Mijis comentó que fue agredido verbalmente y torturado. Fue localizado maniatado con una bolsa en la cabeza en el municipio de Zaragoza.

El ataque directo contra el exdiputado se realizó después de que el pasado 8 de octubre, “El Mijis” acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal en contra de Eduardo Mora por presunto abuso sexual.

“Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’ (…) Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pinch* madre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, reveló en entrevista con Radio Fórmula