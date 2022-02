Atrapan a presuntos homicidas de la periodista Lourdes Maldonado, informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera que atraparon a los presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en Tijuana, Baja California hace poco más de dos semanas.

López Obrador señaló que aunque el homicidio de la periodista Maldonado es un caso lamentable, ya que no puede devolverse la vida a una persona, aseguró: “Estamos obligados a que haya justicia en el país, que no se permita la impunidad. Ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista”.

El mandatario indicó que la investigación fue un trabajo en conjunto del gobierno federal y el gobierno de Baja California, que destacó, su participación fue determinante. Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó que ayer y en la madrugada de este miércoles, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de Lourdes Maldonado que ocurrió el pasado domingo 23 de enero.

La funcionaria agradeció la participación de los vecinos por la valiosa información proporcionada para ayudar con la captura de los presuntos asesinos.

Los presuntos asesinos huyeron en un taxi local

Mientras que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía detalló que los detenidos son coautores materiales del crimen. Indicó que los responsables del crimen utilizaron un taxi local de Tijuana, el cual se trata de un Sedan Aveo Blanco de cuatro puertas, que abordaron para escapar del lugar de los hechos.

A través de las cámaras de videovigilancia de la zona, se observó que el taxi dio varias vueltas de reconocimiento tratando de ubicar el momento preciso en que la periodista llegara a su domicilio, señaló el subsecretario de seguridad

En la Mañanera se detalló cómo asesinaron a Lourdes Maldonado. Foto: Especial

En la privada donde vivía la periodista, tres hombres caminaron rumbo al domicilio de Lourdes Maldonado mientras el taxi los esperaba en una esquina previo al homicidio. Cuando se hizo de noche, el taxi se estacionó en la privada de Chalco donde habitaba la comunicadora para esperar a uno de los hombres que realizó el disparó en la cabeza de la mujer, precisó el funcionario.

Ricardo Mejía informó que continúan las pesquisas del caso e indicó que no se ha determinado aún el móvil del asesinato de la periodista Maldonado.

"La investigación continúa y no se ha logrado determinar el móvil. Estas detenciones son muy determinantes y pronto de esclarecerá este caso", indicó el funcionario.

Por su parte, Andrés Manuel López afirmó que se trabaja en esclarecer los crímenes en el país y aseguró que no tienen complicidad con nadie para hacer justicia. "No se echan al olvido. Estamos actuado en los todos los casos. Dos ventajas. Somos libres y no tenemos relaciones de complicidad con nadie... en todos los casos estamos avanzado", remató.

Con información de Francisco Nieto.

RMG