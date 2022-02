Discusión entre diputados del PAN y diputadas trans de Morena llega a las agresiones

En la Cámara de Diputados escaló en agresiones mutuas, físicas y verbales, el choque entre diputados del PAN con diputadas trans de Morena, y la suma de más denuncias judiciales.

Se registraron dos confrontaciones, la primera comenzó cuando las activistas trans Sandra Bárcenas y Gloria Davenport increparon al diputado panista Gabriel Quadri en un pasillo de la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro, llamándolo “homofóbico y violentador”, pero fue protegido por personal de resguardo y la panista Tere Castell de Oro, quien le abrió a su compañero confrontando a las activistas y forcejeando con ellas junto al personal de resguardo.

“Cuando intentamos confrontar a Quadri sobre por qué estaba haciendo esto salió inmediatamente ella y empezó a empujar a la compañera, hay videos sobre eso. No es posible que alguien llegue y le grite a la compañera ‘yo soy mujer’ cuando ella también lo es”, señaló en conferencia Gloria Davenport, coordinadora del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas.

Arropada por las diputadas trans Salma Luévano y María Clemente García, Sandra Bárcenas denunció que recibió agresiones de los panistas tras exigir a Quadri que se retracte de su discurso de odio contra la comunidad trans; adelantó que presentará una denuncia penal contra Castell.

“Yo le pedí nada más (a Quadri), que se retractara, que diera una disculpa pública y salió tanto la diputada Castell a ofenderme, a aventarme, junto con uno de sus guardias”, dijo.

La segunda trifulca, antes de la conferencia, se dio cuando las activistas acompañadas de la morenista María Clemente increparon a Castell. Sandra señaló “es mujer fue la que me agredió” y entonces la diputada se acercó a su par panista, quien con las manos en la espalda le obstruyó su camino y con el cuerpo la empujó.

“Yo también estoy trabajando, tu trabajo es defenderla, trabaja, ella te paga, ella te paga, ladrona, trabaja, ella te paga. Es una transfóbica, es una transfóbica”, le gritó diputada María Clemente a María Teresa.

En Twitter, Gabriel Quadri publicó los videos de las dos trifulcas y mensajes en los que escribió.

“Agresión Trans a diputada del PAN (Tere Castell) y diputado del PAN (un servidor), en la Cámara de Diputados. Afortunadamente no pasó a mayores... Agresión Trans contra nuestra compañera diputada del PAN, Tere Castell. Debe investigarse quiénes dejaron entrar a los agresores a la Cámara de Diputados...”, dijo.

En conferencia de prensa, las diputadas Salma Luévano y María Clemente negaron que hubieran agredido a los panistas y resaltaron que como partido de Morena su movimiento es pacífico, pero también de defensa a los grupos vulnerables y por eso reiteraron que van por el juicio de desafuero y el juicio político contra Quadri.

También, ambas rechazaron que haya un bloqueo o falta de voluntad de su bancada para impulsar los juicios. Incluso, Salma Luévano reveló que hoy la Fiscalía General de la República le solicitó pruebas para que, de proceder, soliciten el juicio de desafuero contra Quadri.

“No, de hecho, me acaban de mandar un correo para que presente pruebas por parte de la Fiscalía, y todas las demás instancias han llevado su cauce, aquí no, vamos avanzando. No podemos decir más allá, es secrecía”, expuso.

Por Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

