Diputados “de otros partidos van a apoyar” la reforma eléctrica, afirma Ignacio Mier

En medio de un mitin de ciudadanos y políticos afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que legisladores de la oposición, sin precisar de qué partido, van a apoyar para la aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos aquí para cuidar el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Por eso me da gusto que los diputados de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y compañeros de otros partidos, buenos mexicanos, buenos legisladores, van a apoyar”.

“Necesitamos 330 votos, nosotros somos 278, pero tenemos la razón moral, tenemos la razón social, la razón jurídica, tenemos la razón política y tenemos sobre todo la razón económica en beneficio de nuestro país”, dijo.

Mier participó en el mitin de apoyo a la iniciativa de reforma eléctrica que organizaron simpatizantes de Morena, igual que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna; ambos aprovecharon el espacio para lanzar un reto al INE, en el que afirmaron que no los va a callar.

“Nadie nos va a callar, no nos va a callar el INE, no nos va a callar Lorenzo Córdova, no nos van a callar porque tenemos la razón, porque estamos hablando con la verdad, porque lo que queremos es justicia social, queremos que han sido explotados durante décadas pagando excesivos cobros de luz mientras otros, como los Oxxos, no pagan luz, que deje de existir ese sistema”, dijo Gutiérrz Luna.

Ignacio Mier criticó que el INE esté emitiendo medidas cautelares contra diputados de Morena por presuntamente promover la consulta de revocación de mandato en las asambleas informativas sobre la reforma eléctrica que han desplegado por todo el país.

“La vamos a defender (la reforma). Lo van a ver ustedes, lo estamos haciendo de cara a la nación, no legislamos en 40 minutos ni tampoco nos aprovechamos de la fe del pueblo para hacerlo un 12 de diciembre, lo estamos haciendo en asambleas públicas, aunque se enoje el INE, aunque se enoje el INE lo vamos a seguir haciendo, aunque no quieran, nos impusieron medidas cautelares por hacer este ejercicio que tiene derecho el pueblo a estar informado. Si el pueblo se hubiera informado, la del 2013 no hubiera pasado, no estaríamos acá”, expuso el coordinador.

Por Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

